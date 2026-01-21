Tūkstošiem iedzīvotāju Kijivā palikuši bez elektrības
Kijivas iedzīvotāji Jauns.lv atklāj, kāda šobrīd ir patiesā situācija galvaspilsētā
Pēc Krievijas 9. janvāra uzbrukumiem, Kijiva saskaras ar humanitāro krīzi un tūkstošiem iedzīvotāju -16 grādu salā palikuši bez apkures, elektrības un ūdens. Kāda Kijivas iedzīvotāja Jauns.lv atklāj, ka viņas dzīvoklī šobrīd temperatūra turas +2 grādu robežā, un viņai vēl ir paveicies.
"Šobrīd ārā ir sals, kas naktīs palielinās līdz -16 grādiem," Jauns.lv norāda kāda Kijivas iedzīvotāja. "Un Dņepras kreisā krasta iedzīvotāji palikuši bez ūdens, elektrības un siltuma."
"Man ir paveicies, jo manam dzīvoklim ir gāzes pieslēgums. Tas nozīmē, ka pat tādā gadījumā, ja apkure pazustu visā pilsētā, es joprojām varēšu savā dzīvoklī uzturēt kaut nelielu siltumu ar krāsni. Tomēr daudziem iedzīvotājiem šāds "luksuss" nav pieejams," norāda iedzīvotāja.
Kijivas pilsone piebilst, ka ar gāzes krāsns palīdzību viņai šobrīd izdodas gaisa temperatūru dzīvoklī noturēt virs nulles, aptuveni +2 grādu robežā.
Vēl kāda iedzīvotāja uzskata, ka krievi ar šiem uzbrukumiem Ukrainas enerģētikai ir apņēmušies ukraiņus iznīcināt, bet uzsver, ka viņiem tas neizdosies. "Aukstumā ķermenis pāriet izdzīvošanas režīmā un šie apstākļi mums ir liels pārbaudījums". Un šeit es pat nepieminu to, ka katru dienu krievi uzbrūk pilsētai ar droniem un raķetēm".
"Mēs esam noguruši, bet nezaudējam morāli. Ja kāds sūdzas, ka viņam ir auksti, citi dodas viņiem palīdzēt un atnes nepieciešamās lietas, bet veikali un restorāni ir atvēruši savas durvis klaiņojošiem suņiem un kaķiem. Ikviens šeit glābj gan sevi, gan citus," pauž sieviete.
Bet kāds cits norāda, ka kara apstākļos visgrūtāk klājas tiem, kas dzīvo modernajos dzīvokļos, kas ir pilnībā atkarīgi no elektrības un dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet tajos, kur ir krāsnis vai gāzes apkure siltumu noturēt esot vieglāk. Viņš uzsver, ka ziemas apstākļos atšķirība starp ārtelpām un iekštelpām ir 7 grādi, līdz ar to šobrīd ir apdraudēti ļoti daudz iedzīvotāju.
Kijivas pilsone piebilst, ka "liela problēma šobrīd ir tā, ka Kijiva šogad nav sagatavota ziemai" - taupības nolūkos, pilsētā vairs netiek algots personāls, kas no ietvēm tīra sniegu, līdz ar to pilsēta ir kā paralizēta. Nedarbojas arī tolejbusi un tramvaji. "Lai varētu nokļūtu līdz darbam ir nepieciešams vai nu izmantot taksometru, vai iet ar kājām. Tomēr uz slidīgajām ielām pat nelielu distanču mērošana prasa ilgu laiku," atklāj sieviete.
Neskatoties uz grūtībām, ukraiņi nezaudē cīņas sparu. Viņi mugurā velk vairākas kārtas ar drēbēm, cenšas uzsildīt dzīvokļus ar svecēm un citām improvizētām metodēm, kā arī brīžos kad kļūst par aukstu, dodas uz valdības ierādītām telpām, kur iespējams sasildīties. "Neskatoties uz notiekošo, dzīve turpinās - cilvēki joprojām turpina savas ikdienas nodarbes, iet uz darbu un tiekas viens ar otru. Evakuēties neviens negrasās."
Konteksts
Jau ziņots, ka saistībā ar Krievijas sistemātiskajiem uzbrukumiem Kijivas enerģētikas infrastruktūrai, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ukrainā izsludinājis ārkārtas stāvokli. Tomēr, kamēr, enerģētikas darbinieki turpina neatliekamus atjaunošanas darbus visā valstī, Krievija pastiprina savus uzbrukumus, lai ziemas apstākļos paralizētu Ukrainas enerģētikas sistēmu un atstātu iedzīvotājus bez siltuma.
Vēl naktī uz otrdienu, 20. janvāri, Krievijas uzbrukumu dēļ bez apkures Kijivā palika 5635 ēkas, no kurām gandrīz 80 % apkure bija atjaunota tikai nesen pēc iepriekšējiem triecieniem 9. janvārī. Pirmdienas vakarā apkure nebija pieejama vien 16 daudzdzīvokļu ēkām, taču pēc jaunākā uzbrukuma situācija Ukrainas galvaspilsētā atkal krasi pasliktinājusies.