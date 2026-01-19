Ārkārtas samitā ES spriedīs, kā pretoties Trampa agresijai
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi ceturtdien Briselē rīkos ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu ASV prezidenta Donalda Trampa draudus noteikt īpašus muitas tarifus valstīm, kas iebilst pret viņa ieceri pārņemt savā kontrolē Grenlandi, pirmdien paziņoja Eiropas Komisijas galvenā preses sekretāra vietnieks Olofs Gills.
Vienlaikus Gills norādīja, ka ES vēlas veikt sarunas ar ASV šajā jautājumā, taču pēc vajadzības ir gatava rīkoties. "Mūsu prioritāte ir vest sarunas, nevis saasināt situāciju," sacīja Gills.
"Mēs cenšamies būt mierīgi, stingri, nopietni un atbildīgi, jo, mūsuprāt, tāda ir līderu loma," žurnālistiem teica Gills. Taču viņš piebilda, ka gadījumā, "ja tiks ieviesti tarifi, par kuriem izteikti draudi, ES ir pieejami līdzekļi, un tā ir gatava reaģēt."
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.
Tikmēr ES apsver atbildes pasākumus pret ASV. Tie ietver tarifus 93 miljardu eiro apmērā, ar ko tiks aplikts imports no Savienotajām Valstīm, kā arī ierobežojumus amerikāņu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgū.