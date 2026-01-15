VIDEO: okupantu droni lido, bet jāpagūst notīrīt sniegs. Soctīklos apbrīno drosmīgo darbinieku Ļvivā
Krievijas dronu uzbrukuma laikā Ļvivā kāds sniega tīrītājs vienkārši turpināja darīt savu darbu un kļuva par soctīklu varoni. 15. janvārī Krievijas drons ietriecās UNESCO Pasaules mantojuma buferzonā Ļvivas centrā, sabojājot vitrāžas 20. gadsimta sākuma Svēto Olgas un Elizabetes baznīcā un izsitot logus 1892. gada skolas ēkā.
15. janvāra rītā Krievijas drons ietriecās bērnu rotaļu laukumā Ļvivas centrā, piezemējoties netālu no Stepana Banderas pieminekļa, paziņoja Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs un reģiona gubernators Maksims Kozickis.
"Saskaņā ar sākotnējo informāciju, Ļvivas centrā trāpījis ienaidnieka kaujas drons. Uz notikuma vietu ir devušies visi attiecīgie dienesti," vēstīja Kozickis.
Drons trāpīja rotaļu laukumā Stepana Banderas ielā. Par cietušajiem netika ziņots, lai gan sprādziena vilnis skāra traktoristu, kurš tajā brīdī tīrīja sniegu. "Sprādziena vilnis nedaudz skāra traktoristu, kurš tīrīja sniegu, bet viņam viss ir kārtībā," sacīja Sadovijs.
Sadovijs publicēja videoierakstu, kurā redzams, kā gaisa mērķis nokrīt rotaļu laukumā netālu no Banderas pieminekļa. Tikmēr komunālais darbinieks tīra sniegu un nemeklē patvērumu.
Trieciens izsita logus Ļvivas Politehniskā institūta ēkā, skolā, koledžā un tuvumā esošajās dzīvojamās mājās. Valsts ārkārtas dienests ziņoja, ka drons sabojāja vitrāžas Svēto Olgas un Elizabetes baznīcā, kas ir arhitektūras piemineklis, kā arī apkārtējo dzīvojamo ēku logus.
Drons trāpīja Ļvivas vēsturiskajā rajonā, UNESCO Pasaules mantojuma vietu "Ļvivas vēsturiskā centra ansambļa" un "Svētā Jura katedrāles ansambļa" buferzonā, ziņo reģionālās varas iestādes.
Tika bojāti divi vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi: Svēto Olgas un Elizabetes baznīca, kas celta 20. gadsimta sākumā, un Sv. Konarska skolas ēka, kas celta no 1892. līdz 1893. gadam, tagad 55. skola. Tika bojātas baznīcas vitrāžas, ko veidojis mākslinieks Valērijs Šalenko, kā arī skolas ēkas logu rāmji.
Ļvivas reģionālās valsts administrācijas Arhitektūras un pilsētplānošanas departamenta speciālisti kopā ar kolēģiem no Ļvivas pilsētas domes Kultūras mantojuma aizsardzības biroja dokumentē uzbrukuma sekas kultūras mantojuma objektiem. Nākamais solis būs komisijas pārbaude un tehniskā stāvokļa ziņojuma sagatavošana.
2023. gada jūlijā UNESCO piešķīra pastiprinātu aizsardzību Ukrainas kultūras mantojuma objektiem, tostarp objektiem "Ļvivas vēsturiskā centra ansamblī".
"Glābēji un sapieri strādā notikuma vietā, pārbaudot teritoriju, vai tajā nav sprādzienbīstamu priekšmetu. Ķīmiķi izmantoja speciālu aprīkojumu, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo bīstamo vielu koncentrāciju gaisā," paziņoja ārkārtas dienests.
Kopumā Krievija naktī uz 15. janvāri uzbrukusi Ukrainai ar 82 dažādu tipu droniem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
61 drons tika notriekts vai neitralizēts ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem.
No 82 droniem aptuveni 60 bija "Shahed" trieciendroni.
Reģistrēti 21 drona trāpījumi 13 vietās. Trīs vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas.