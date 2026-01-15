Kremļa propagandisti izplata melus par “masveida seksuāliem uzbrukumiem” ukraiņu bērniem Eiropas skolās
Pēdējā laikā Eiropas informatīvajā telpā ir parādījies jauns Krievijas izcelsmes dezinformācijas vilnis, kura mērķis ir izraisīt bailes, neuzticēšanos un sašķelt sabiedrību.
Šoreiz par manipulācijas objektu ir kļuvuši bērni, izplatot viltus apgalvojumus par it kā masveida seksuāliem uzbrukumiem Ukrainas bērniem Eiropas skolās un izglītības iestādēs.
Minētie gadījumi nav reģistrēti
Kā ziņo Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centrs, šie vēstījumi galvenokārt izplatās sociālajos tīklos, “Telegram” kanālos un dažādās apšaubāmās tīmekļvietnēs. Tie bieži tiek noformēti kā ziņu materiāli, izmantojot pazīstamu Rietumu mediju vizuālo stilu, logotipus un virsrakstu struktūru. Viena no biežāk izmantotajām metodēm ir viltotu publikāciju izveide, kas imitē tādu mediju kā “Euronews”, lai radītu uzticamības iespaidu un panāktu, ka lasītāji nekritiski uztver sniegto informāciju.
Faktu pārbaudītāji un valsts institūcijas ir konstatējuši, ka šajos “rakstos” minētie gadījumi nav reģistrēti ne policijas statistikā, ne izglītības iestāžu ziņojumos, ne arī oficiālos mediju avotos. Bieži tiek izmantoti anonīmi “aculiecinieki”, nepārbaudāmi citāti vai vispār netiek norādīti nekādi informācijas avoti. Dažos gadījumos tiek izmantoti arī veci, ar notikumiem nesaistīti fotoattēli vai pat mākslīgā intelekta ģenerēti attēli, kas tiek pasniegti kā pierādījumi.
Emocionāla ietekme kā mērķis
Šādas dezinformācijas galvenais mērķis ir emocionāla ietekme. Bērnu drošības tēma sabiedrībā vienmēr izraisa spēcīgas emocijas, un tieši to izmanto dezinformācijas veidotāji. Izplatot šādus melus, tiek mēģināts radīt priekšstatu, ka Eiropa nav droša vide, ka izglītības sistēmas nespēj aizsargāt bērnus un ka Ukrainas bēgļu uzņemšana esot radījusi nopietnus draudus vietējiem iedzīvotājiem.
Eksperti norāda, ka šī kampaņa ir daļa no plašākas Krievijas informatīvās stratēģijas, kuras mērķis ir diskreditēt Eiropas valstis, graut uzticību to institūcijām un vājināt atbalstu Ukrainai. Dezinformācija tiek mērķēta gan uz Ukrainas bēgļiem un viņu ģimenēm, lai radītu nedrošības sajūtu, gan uz Eiropas sabiedrību kopumā, lai veicinātu bailes, aizspriedumus un sabiedrības polarizāciju.
Raksturīgas pazīmes
Atmaskojot šos viltus stāstus, faktu pārbaudītāji uzsver vairākas raksturīgas pazīmes: neeksistējoši vai sagrozīti avoti, pretrunas faktos, sensacionāli virsraksti un apzināta emociju uzkurināšana. Nevienā no pārbaudītajiem gadījumiem nav atrasti pierādījumi, kas apstiprinātu apgalvojumus par sistemātiskiem uzbrukumiem bērniem, kā to mēģina pasniegt dezinformācijas izplatītāji.
Šis gadījums vēlreiz apliecina, cik svarīga ir kritiskā domāšana un medijpratība. Saskaroties ar satraucošu informāciju, īpaši par jutīgām tēmām, ir būtiski pārbaudīt avotus, meklēt apstiprinājumu vairākos uzticamos medijos un neizplatīt nepārbaudītus apgalvojumus. Pretējā gadījumā dezinformācija turpina savu ceļu, radot reālu kaitējumu sabiedrības saliedētībai un uzticībai.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Kremļa propagandisti izplata melus par “masveida seksuāliem uzbrukumiem” ukraiņu bērniem Eiropas skolās" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.