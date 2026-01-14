Jaunā pasaules reitingā noteiktas drošākās Eiropas aviokompānijas. Vai labāko sarakstā iekļuvis arī "airBaltic"?
Septiņas Eiropas aviokompānijas iekļuvušas 25 labāko pasaules pārvadātāju sarakstā šogad, pēc "AirlineRatings" reitinga versijas.
Lai gan komerciālie avioreisi jau gadu desmitiem ir drošākais ceļošanas veids, daži skaļi negadījumi pēdējo 12 mēnešu laikā likuši pasažieriem — gan pieredzējušiem, gan tiem, kas baidās lidot — raizēties pirms lidojuma.
Analizējot incidentu biežumu 320 aviokompānijās un koriģējot datus, ņemot vērā tādus faktorus kā veikto reisu kopskaits un lidmašīnu parka vecums, portāls "AirlineRatings" sastādījis 2026. gada 25 drošāko aviokompāniju reitingu pasaulē.
Tika ņemta vērā arī pilotu sagatavotība un drošības rādītāji. Šogad aviokompāniju apskatu vietne savos aprēķinos piešķīrusi lielāku nozīmi turbulences novēršanai.
Uzņēmuma ģenerāldirektore Šērone Pītersena atzīmē, ka atšķirība starp reitingā iekļuvušajām kompānijām kļūst mazāka, taču pirmajā vietā vienmēr ir viena, un 2026. gadā to ieņēmis pārvadātājs no Persijas līča valstu reģiona — "Etihad Airways". Abū Dabī bāzētā "Etihad Airways" kļuvusi par līderi, atbīdot malā "Air New Zealand".
Trīs no pirmajām piecām vietām ieņēmušas aviokompānijas no Persijas līča reģiona, un kopumā sarakstā dominē Āzijas un Klusā okeāna reģiona uzņēmumi.
Labāko 25 skaitā iekļuvušas septiņas Eiropas aviokompānijas.
Turcijas nacionālais pārvadātājs "Turkish Airlines" atkal atzīts par drošāko aviokompāniju Eiropā, ieņemot 12. vietu kopējā reitingā. 2025. gadā, pēc "Skytrax" datiem, tā tika atzīta par sesto labāko aviokompāniju pasaulē.
Pēdējais nāvējošais incidents "Turkish Airlines" komercreisā notika 2009. gadā, kad deviņi pasažieri un apkalpes locekļi gāja bojā, kad Boeing 737-800 avarēja, mēģinot nosēsties Amsterdamas lidostā.
13. vietu ieņēmusi britu "Virgin Atlantic", kamēr tai radniecīgā "Virgin Australia" ierindojusies vēl augstāk — 9. vietā.
Kopš darbības uzsākšanas 1984. gadā "Virgin Atlantic" nav pieredzējusi nevienu nāvējošu aviokatastrofu.
Starp pārējiem Eiropas pārvadātājiem, kas iekļuvuši sarakstā, ir:
- "TAP Air Portugal" (16. vieta)
- "SAS" (17. vieta)
- "British Airways' (18. vieta)
- "Iberia" (20. vieta)
- "Lufthansa" (21. vieta)
Kuras zemo cenu aviokompānijas Eiropā ir visdrošākās 2026. gadā?
Atsevišķā reitingā Eiropas aviokompānijas veido 40 % no zemo cenu pārvadātāju drošības saraksta.
Līderpozīciju ieņem "HK Express", bet par drošāko Eiropas zemo cenu aviokompāniju atzīta britu "easyJet", kas ieguvusi 5. vietu kopvērtējumā. Šis budžeta pārvadātājs kopš 1995. gada nav pieredzējis nevienu nāvējošu aviokatastrofu.
Tālāk seko:
- "airBaltic" — 7. vieta
- "Wizz Air" — 9. vieta
- "TUI" — 11. vieta
- "Vueling" — 12. vieta
- "Norwegian" — 13. vieta
- "Jet2" — 17. vieta
- "Ryanair" — 18. vieta
- "Transavia" — 20. vieta
- "Eurowings" — 21. vieta
Kā tiek veidots drošāko aviokompāniju reitings?
"AirlineRatings" vērtē aviokompānijas pēc 7 zvaigžņu sistēmas, un TOP 25 tiek atlasīti tikai no tām, kas saņem maksimālo vērtējumu.
Septiņzvaigžņu sistēma ņem vērā:
- nopietnus incidentus, kas saistīti ar pilotēšanu (noņem 1–2 zvaigznes atkarībā no smaguma un biežuma);
- nāvējošas aviokatastrofas pēdējo 10 gadu laikā (atņem 3 zvaigznes);
- netiek ņemti vērā terorakti, nolaupīšanas vai pašnāvības, kā arī negadījumi, ko izraisījusi cita lidmašīna.
Vērtējumā tiek ņemti vērā arī:
- IATA Operatīvās drošības audits (IOSA),
- Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) nacionālie drošības auditi,
- FAA (ASV Federālās aviācijas administrācijas) drošības reitingi.
Pirmo reizi vērtējumā iekļauta arī dalība IATA Turbulence Aware programmā.
Turpmākajos gados plāno reitingu papildināt ar jauniem kritērijiem:
- litija bateriju pārvadāšanas noteikumi,
- drošības video kvalitāte un
- uzlabotu drošības monitoringa rīku izmantošana.
"AirlineRatings" pārstāve Šērone Pītersena komentēja: "Svarīgi atzīmēt, ka katrai no 2026. gada sarakstā iekļautajām aviokompānijām pēdējo divu gadu laikā ir fiksēti incidenti — sākot no astes pieskaršanās skrejceļam līdz ugunsgrēkiem uz klāja un dzinēju izslēgšanai. Tomēr faktiskais incidentu biežums ir robežās no 0,002 līdz 0,09 uz reisu, kas patiešām parāda nozares augsto drošības līmeni kopumā."