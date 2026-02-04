Mīnusiem gatavs! Modernas dīzeļdegvielas, kas palīdz pārciest ziemu
Mīnus 27 grādi un vairāk. Tas ir pamatīgs pārbaudījums ne tikai mums, bet arī automobiļiem. Par laimi mūsu rīcībā ir modernas dīzeļdegvielas, kas palīdzēs pārciest ekstremālo ziemas periodu.
Labas zāles pret sliktiem mīnusiem ir kvalitatīvs ziemas dīzelis. Nestei tādu ir veseli trīs. Artūrs Oškājs, Neste Latvija pārdošanas vadītājs:”Neste patlaban pieejamas divas arkitskās klases dīzeļdegvielas. Futura A2 sasalšana mīnus 32, un Neste Pro Diesel kam ir -37 grādi. Neste MY ir pieejams četrās stacijās un sasalšanas t ir mīnus 30 grādi.”
Tātad salizturības rekordiste jorprojām ir Neste ProDiesel - mīnus 37 grādi! Vai tik skarbā ziemā šīs degvielas apjomi pieaug?
Arturs Oškājs: "Varu apstprināt ka ProDiesel pārdošanas apjomi strauji palielinās tajā brīdī, kad laika ziņās tiek paziņots lielāks aukstums. Bet ikdienā pieprasījuims tāpat ir liels, klienti novērtē produktu.”Varētu domāt, ka ziemā automašīnas izmanto retāk un arī degvielu pērk mazāk. Patiesībā ir otrādi!Artūrs Oškājs: “Degvielu pērk vairāk, jo arī aukstā laikā cilvēki brauc un atpūšas ,piemēram, nedēļas, apmeklējot slēpošanas trases utt. Bez tam, liela daļa autoīpašnieku .bākas cenšas turēt pilnākas, lai neveidotos kondensāts bākā, kas sasalstot var aizsprostot degvielas sistēmu."
Attiecīgi arī ieteikumi autovadītājiem pirms kārtīga 20 grādu sala ir visai vienkārši. "Pirmā lieta pirms šāda aukstuma mainīt degvielas filtru. Otrs bāu turēt pilnāku. Pilnākai bākai ir lielāka termiskā inerce un tā atdzisīs lēnāk," tā A. Oškājs.