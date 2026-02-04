Liela tirdzniecības ķēde atsauc divu veidu preces, kas satur aizliegtas vielas
"Prisma" atsauc matu laku "4Seasons" un dezodoranta aerosolu "Rexona", kas satur aizliegtas vielas, vēsta "Postimees.ee".
Produkcija satur vielu, kas ir aizliegta saskaņā ar Kosmētikas regulu. Tirdzniecības ķēde aicina pircējus atgriezt preces tuvākajā "Prisma" informācijas punktā.
Eiropas Savienībā kosmētikas produktu jomu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1223/2009/ES, kas nosaka, ka kosmētikas līdzekļiem jābūt drošiem cilvēku veselībai, kā arī tiem jābūt atbilstoši iepakotiem un marķētiem, ietverot gan brīdinājumus, gan lietošanas un utilizācijas norādījumus.
Pēc internetā atrodamās informācijas, šīs preces ir pieejamas arī Latvijā.
"Prisma" ir Somijas kooperatīva "S-ryhmä" pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības veikalu ķēde. Papildus pārtikas precēm veikala sortimentā ir plašs apģērbu, sporta, grāmatu, rotaļlietu, izklaides un mājas preču klāsts. "Prisma" ir Somijas otra lielākā mazumtirdzniecības ķēde pēc apgrozījuma.
Savulaik Rīgā darbojās pieci "Prisma" veikali. 2017. gadā Jauns.lv vēstīja, ka veikali "Prisma" no Latvijas ir prom un vērienīgi izpletīsies Igaunijā.