LU Botāniskajā dārzā sāk ziedēt acālijas
Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā sākušas ziedēt acālijas. Ekspozīcijā apskatāmas vairāk nekā 140 acāliju šķirnes no visas kolekcijas, ko veido teju 1000 krūmu, kas uzzied pakāpeniski.
Acāliju mājā katru nedēļu noziedējušos krūmus nomaina jauni ziedoši augi, tādējādi ekspozīcija nepārtraukti mainās un piedāvā apmeklētājiem atšķirīgas krāsu, formu un šķirņu kombinācijas. Šobrīd apskatāmas vidēji vēlīnās acāliju šķirnes, tostarp "Sārtais Dzintars", "Pink Dream", "Sarkangalvīte", "Rosifolium", "Doberlug" un daudzas citas.
Pateicoties saviem bagātīgajiem un košajiem ziediem, acālijas ir vieni no populārākajiem krāšņumaugiem. Atkarībā no šķirnes acālijas zied no oktobra līdz pat maijam – laikā, kad citu ziedošu augu ir vismazāk. Tās iedala agrīnajās, vidēji vēlīnajās un vēlīnajās šķirnēs.
LU Botāniskā dārza pirmā acāliju kolekcija tika izveidota 20. gadsimta 30. gados, tomēr Otrā pasaules kara laikā tā gāja bojā. Pašreizējās kolekcijas pamati likti 1956. gadā, kad tās veidošanu aizsāka profesors Rihards Kondratovičs. Kolekcijā plaši pārstāvētas šķirnes no Rietumeiropas – Beļģijas, Vācijas, Austrijas, Nīderlandes –, kā arī Ukrainas. Kolekcijā pārstāvētas gan agrīnās, gan vidējās, gan vēlīnās šķirnes. Botāniskā dārza vecākajam acāliju krūmam ir apmēram 60 gadu.
Jau 20. gadsimta 70. gados LU Botāniskā dārza acāliju kolekcija kļuva par lielāko Baltijā, un šo statusu tā saglabā līdz mūsdienām, vienlaikus būdama arī lielākā acāliju kolekcija Ziemeļeiropā.