Mūžībā devies vecākais kaķis pasaulē. Saimniece atklāj mīluļa ilgā mūža noslēpumu

Ginesa rekordu reģistrā reģistrētais vecākais kaķis ir 27 gadus vecā Flosija no Orpingtonas, Lielās Londonas, savukārt visvecākais pasaulē jebkad dzīvojošais kaķis ir 38 gadus vecais kaķis Creme Puff no Ostinas Teksasā, kurš dzīvoja no 1967. līdz 2005. gadam.