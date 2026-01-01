Taizemē pamanīts savvaļas kaķis, ko zinātnieki 30 gadus uzskatīja par izmirušu
Taizemes savvaļas kaķu aizsardzības aktīvisti paziņojuši par ievērojamu novērojumu - dabā pamanīts plakangalvas kaķis, kas 30 gadus tika uzskatīts par izmirušu sugu.
Savvaļā izvietotās kameras Taizemes Nacionālā parka purvos fiksējušas 29 sugas pārstāvjus, tai skaitā mātīti ar mazuli, kas dod cerību, ka populāciju izdosies saglabāt. Plakangalvas kaķis ir viena no pasaulē retākajām un apdraudētākajām savvaļas kaķu sugām. Tā izplatīta tikai Dienvidaustrumāzijā, un tās izdzīvošanu apdraud strauja dabisko biotopu izzušana.
Plakangalvas kaķis ir nakts dzīvnieks, kas mīt grūti pieejamās mitrāju ekosistēmās – kūdras purvos un saldūdens mangrovju audzēs. Šīs teritorijas pētniekiem ir sarežģīti sasniedzamas, kas arī izskaidro to, ka suga pēdējo gadu laikā savvaļā nav manīta.
Savvaļas kaķu aizsardzības organizācija "Panthera" norāda, ka šis atklājums ir satriecošs, tomēr tas reizē liecina par to, ka dabiskās vides izzušanas dēļ suga kļūst aizvien izolētāka no apkārtējās pasaules. Pētnieki norāda, ka kamerās fiksējuši, iespējams, 29 sugas pārstāvjus, tomēr uzsver, ka plakangalvas kaķiem nav izteiktu apzīmējumu, kas ļautu viegli atšķirt tās īpatņus.