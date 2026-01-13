Miljardieru ķīviņš. "Paramount" iesūdz tiesā "Warner Bros. Discovery"
ASV mediju un izklaides uzņēmums "Paramount Skydance" pirmdien paziņoja, ka iesūdzējis tiesā konkurentu "Warner Bros. Discovery", par kura pārņemšanu šobrīd norisinās cīņa ar straumēšanas platformu "Netflix".
Delavēras tiesā iesniegtajā prasībā "Paramount" pieprasa papildu informāciju no "Warner Bros. Discovery" vadības saistībā ar tās lēmumu atbalstīt "Netflix" izteikto piedāvājumu.
Ar šo prasību "Paramount" vēlas panākt, ka "Warner Bros. Discovery" padome nodrošinātu akcionāriem vairāk informācijas, lai tie spētu pienācīgāk salīdzināt abus konkurējošos piedāvājumus.
Tāpat "Paramount" cenšas panākt vairāku savu pārstāvju iecelšanu "Warner Bros. Discovery" padomē cerībā šādā veidā panākt akcionāru atbalstu uzņēmuma izteiktajam pārņemšanas piedāvājumam.
Kā ziņots, "Warner Bros. Discovery" pagājušajā nedēļā atkārtoti noraidīja "Paramount" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
"Warner Bros. Discovery" direktoru padome jau decembra vidū aicināja uzņēmuma akcionārus noraidīt "Paramount" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
Savukārt decembra izskaņā miljardieris Lerijs Elisons piedāvāja personīgo garantiju 40,4 miljardu dolāru apmērā, lai atbalstītu "Paramount" izteikto piedāvājumu "Warner Bros. Discovery" pārņemšanai.
Ar šo garantiju Lerijs Elisons centies mazināt "Warner Bros. Discovery" direktoru padomes paustās bažas, ka "Paramount" izteiktais piedāvājums ir pārāk riskants.
Vienlaikus "Paramount" arī palielināja kompensāciju līdz 5,8 miljardiem dolāru gadījumā, ja varasiestādes bloķēs šo darījumu. Šādu summu jau iepriekš bija piekritis izmaksāt arī "Netflix".
"Paramount" piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēts iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
"Paramount" nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja, miljardiera un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance". Amerikāņu mediji izteikuši pieņēmumus, ka Baltajam namam ir interese, lai Elisonu ģimene varētu noslēgt šo darījumu, jo tad tās īpašumā nonāktu arī CNN, kas kritizē Trampu.