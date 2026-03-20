Šonedēļ visā Latvijā ir noslēgusies 3G tehnoloģijas ēra
Mobilo sakaru operators SIA "Bite Latvija" šonedēļ noslēdzis 3G tehnoloģijas darbību visā Latvijas teritorijā, informēja uzņēmums.
Pateicoties 3G atslēgšanai, atbrīvotās frekvences būs novirzītas 4G un 5G pārklājuma, kapacitātes un signāla caurlaidības uzlabošanai, īpaši reģionos un vietās, kur iepriekš pārklājums balstījās uz 3G, kā arī uz galvenajiem autoceļiem. Pārejot uz jaunākas paaudzes tīkliem, "Bite Latvija" ir atbrīvojusi 900 MHz frekvenču joslu, ko līdz šim izmantoja 3G.
"Bite Latvija" norāda, ka 3G tehnoloģija Latvijā ilgus gadus nodrošināja būtisku atbalstu mobilajam internetam un balss pakalpojumiem, īpaši pirms 4G un 5G tehnoloģiju attīstības. Attīstoties modernākām, ātrākām un efektīvākām tehnoloģijām, 3G vairs nespēja nodrošināt nepieciešamo datu pārraides apjomu un kvalitāti.
Pārējie Latvijas operatori 3G tīklu bija jau atslēguši, atzīmē uzņēmumā.
"Bite Latvija" Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs atzīmē, ka ar šo soli Latvijā simboliski noslēdzas vesela tehnoloģiju ēra, kurā 3G vairāk nekā divas desmitgades bija būtisks pamats mobilā interneta attīstībai un ikdienas saziņai.
Uzņēmumā norāda, ka 3G atslēgšana valstī kopumā noritēja bez būtiskiem traucējumiem. Patlaban 75% balss zvanu nodrošināti 4G tīklā, izmantojot VoLTE tehnoloģiju, savukārt mobilā interneta lietojums pārsvarā balstās modernajos 4G un 5G risinājumos.
"Bite Latvija" 2024. gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".