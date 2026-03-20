“Liene, tu neesi blonda žurka”: vētrainākās pašmāju slavenību un politiķu atvainošanās pēc publiskiem skandāliem
Šonedēļ sabiedrības uzmanības centrā nonāca estrādes dziedātāja Normunda Rutuļa publiskā atvainošanās pēc skaļā skandāla, kas izcēlās saistībā ar viņa braukšanu alkohola reibumā. Notikušais izraisīja plašas diskusijas un lika atcerēties arī citus gadījumus, kad sabiedrībā zināmi cilvēki nonākuši situācijās, kurās nācies publiski skaidroties un atvainoties.
Jau vēstīts, ka šonedēļ Rutulis sociālajā tīklā “Facebook” publicēja ierakstu, kurā pauda nožēlu par braukšanu dzērumā, rakstot: "Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst. Bet skaidrs, ka tas nav iespējams. Tas ir arī kā atgādinājums sev, ka vēl vakar tu esi augstā lidojumā, bet jau pēc mirkļa, patiešām tikai pēc mirkļa, vari būt dziļā bedrē. Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tas notika … Un tā ir mana, un tikai mana vaina, gan par to, ka neatturēju sevi iedzert, gan par to, ka tādā stāvoklī biju pie stūres, apdraudot jūs visus."
"Es vēl nezinu, kāds būs man piespriestais sods, bet skaidri zinu, ka es noteikti gribētu aktualizēt šo savu stāstu kā sliktu piemēru, no kura gūt mācību. Un tā ir situācija, kurā nevajadzēja nonākt ne man, ne kādam citam. Saprotu, ka esmu sakaitinājis daudzus. Šīs dusmas ir daļa no soda un es to pieņemu. Lūdzu piedošanu ikviena priekšā, kurā šis negadījums radījis vilšanos manī! Pašlaik komentārus vairāk nesniegšu, jo man nepieciešams laiks, lai situāciju, kurā esmu nonācis es, mana ģimene, draugi, un kolēģi, “sagremotu”,” rakstīja mūziķis.
Taču viņš nebūt nav pirmais, kuram sabiedrības priekšā nācies atvainoties par saviem vārdiem vai rīcību. Latvijas publiskajā telpā šādi gadījumi ik pa laikam atkārtojas — vienos gadījumos atvainošanās izskan skaidri un tieši, citos tās ir piesardzīgas, neveiklas vai pat sabiedrībā vērtētas pretrunīgi.
Lūk, daži no skaļākajiem publisko atvainošanās gadījumiem.