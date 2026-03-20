Mājai, laivai, dārzam un kādēļ strauji audzis pieprasījums pēc Honda ģeneratoriem?
Absolut Auto RIGA ir ne vien Honda automašīnu, bet arī Honda spēka iekārtu un laivu motoru dīleris. Kā stāsta tirdzniecības vadītājs Māris Zoltners, aizvadītā ziema ievērojami kāpinājusi pieprasījumu pēc Hondas ģeneratoriem.
“Ziema bija auksta, tā uzlika papildus slodzi siltumapgādei. Cilvēki, labu gribēdami, salikuši siltumsūkņus, bet ko darīt, ja strāvas padeve nav vairākas stundas. Mēs novērojām, ka saimniecības pievērš uzmanību ģeneratoriem tieši šai vajadzībai.” Lai uzturētu apkures iekārtu ar siltumsūkni, nepieciešams atbilstošas jaudas ģenerators. Tā vērtība ir virs 6000 eiro. Nebaltai dienai vai īslaicīgam strāvas pārrāvumam derēs vienkāršāki, mazjaudīgāki un lētāki Honda ģeneratori. “Mēs ieteiktu rēķināties ar vidusceļu, 2 - 3 kW,” saka Zoltners. “Tas nodrošinātu mājas ikdienas patēriņu.”Šim nolūkam Honda piedāvā viena, 2,2 vai 3,2 kilovatu ģeneratorus.
Kad ledainais aukstums beidzot atkāpās, uzklupa jauna liga - pavasara plūdi. Tad pircēju interesi pārslēdzās uz Hondas sūkņiem. Hondai ir vairāki sūkņu modeļi. Kā saprast, kurš der tieši man? “Pamatā divi kritēriji - vai jums ir vajadzīga pumpēšanas spiediena jauda vai apjoms. Vienlaicīgi abus nevaram nodrošināt,” skaidro Zoltners. Sūknējamais ūdens ne vienmēr būs dzidrs un tīrs. “Tad ir sērija “netīrā ūdens sūknis,” skaidro Zoltners, “jūs ieliekat sūknēšanas grozu netīrā ūdenī, un vienīgais uzdevums ir sekot, lai filtrs neaiziet ciet ar lapām.”
Kad būsim tikuši galā ar dabas kataklizmām, varēsim nodoties labiekārtošanai, piemēram, zāles pļaušanai. “Mums ir vieni no robustākajiem zālepļāvējiem pasaulē. Redzam servisā 60. gadu aparātus, kam nevar nolasīt nevienu sērijas numuru, bet viņš iet!” Honda ražo arī zālespļāvējus robotus Miimo. Tie ir ūdensdroši, var pļaut zālienu jebkādos laika apstākļos un tos drīkst mazgāt ar dārza šļūteni. Interesanti, ka Honda Miimo orientējas pēc ierakta kabeļa, nevis GPS signāla. “Vēl aizvien stūrgalvīgi turamies pie vada robota. Tā ir visuzticamākā sistēma. GPS signāli tiek traucēti,” norāda Zoltners.
Honda Marine nodaļā šosezon gaidāmas fundamentālas pārmaiņas, jo ražotājs nolēmis modernizēt visu piekaramo motoru paletii. Sekojot jaunākajām tendecēm, Honda Marine dīleris gatavs piedāvāt nevis atsevišķu motoru, bet gatavu laivas komplektu: “Vienojamies, kur kas stāvēs un nododam lietošanai gatavu laivu uz piekabes.” Savukārt uzraksts uz fasādes liecina, ka šeit atrodas oficiālais Honda Marine serviss. “Mums ir pieredzējuši mehāniķi, bet katrs laivas projekts ir īpašs. Nolēmām tam pievērsties ar atsevišķu boksu laivu remontam un apkopei,” atklāj Zoltners.