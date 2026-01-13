Zelenskis persiešu valodā aicina palīdzēt Irānas tautai atbrīvoties no režīma
2025. gada beigās Irānā sākās tautas nemieri pret ajatollas režīmu nacionālās valūtas devalvācijas dēļ.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis persiešu valodā, aicināja starptautisko sabiedrību iejaukties situācijā Irānā un palīdzēt šīs valsts iedzīvotājiem atbrīvoties no ajatollas režīma. Par to viņš to rakstīja sociālajos tīklos.
Zelenskis norādīja, ka visi vēlas, lai irānieši beidzot atbrīvotos no režīma, kas ir nesis ļaunumu Ukrainai un citām valstīm. Pēc viņa teiktā, "viss var mainīties", ja starptautiskā sabiedrība iejauksies Irānas situācijā.
What is happening in Iran now – large-scale protests, effectively an uprising – is a clear sign that things won’t get easier for Russia.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2026
"Tas, kas pašlaik notiek Irānā – plaša mēroga protesti, faktiski sacelšanās –, ir skaidra zīme, ka Krievijai vieglāk nekļūs. Un katrs krietns cilvēks uz šīs planētas patiesi vēlas, lai Irānas tauta beidzot atbrīvotos no pašreizējā režīma, kas ir atnesis tik daudz ļaunuma Ukrainai un citām valstīm. Ir ļoti svarīgi, lai pasaule nepalaistu garām šo brīdi, kad pārmaiņas ir iespējamas. Katram līderim, katrai valstij un starptautiskajām organizācijām tagad ir jāiejaucas un jāpalīdz tautai atbrīvoties no tiem, kas ir vainīgi pie tā, par ko Irāna diemžēl ir kļuvusi. Viss var mainīties," rakstīja Zelenskis.
Tautas nemieri pret ajatollas režīmu Irānā sākās 2025. gada beigās. Cēlonis bija straujš nacionālās valūtas kritums, kas ietekmēja vietējos uzņēmumus. Pašlaik zināms, ka masu nemieru rezultātā Irānā gājuši bojā vairāki simti cilvēku, un Irānas drošības spēki ir aizturējuši vairāk nekā 10 000 cilvēku.
Saskaņā ar HRANA datiem protesti pārņēmuši 585 apdzīvotās vietas visās Irānas provincēs, tajā skaitā 186 pilsētas.
Patiesais bojāgājušo skaits varētu būt daudz lielāks, jo saziņa ar ārpasauli Irānā ir ļoti ierobežota, pateicoties interneta un telefonsakaru bloķēšanai.
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Teherāna pārkāpj savu "sarkano līniju". Viņš ir gatavs dažādiem scenārijiem un neizslēdz iespēju, ka ASV armija veiks gaisa triecienus pret Irānas valdību. 1979. gadā gāztā šaha vecākais dēls Reza Pahlavi, kurš pašlaik atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, sociālo mediju platformā X aicināja irāniešus ieņemt valdības ēkas.
Viņš pasludināja "jaunas nacionālās sacelšanās fāzes" sākumu, lai gāztu islāma režīmu. Reza Pahlavi kopā ar ģimeni aizbēga no Irānas 1979. gadā pēc islāma revolūcijas. Viņš ir Irānas kroņprincis.
Iepriekš Irānas varas iestādes izmantoja "Kill Switch", lai apspiestu sacelšanos valstī. Irāna draud arī ar triecieniem ASV militārajām bāzēm un Izraēlai pēc Donalda Trampa komentāriem par protestiem.