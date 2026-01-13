ASV apsūdz Krieviju "bīstamā un neizskaidrojamā" kara eskalācijā Ukrainā
ASV pirmdien apsūdzēja Krieviju "bīstamā un neizskaidrojamā" kara eskalācijā Ukrainā, kas notiek laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija mēģina virzīt uz priekšu sarunas par mieru.
ANO Drošības padomes ārkārtas sēdē par miera un drošības uzturēšanu Ukrainā ASV vēstnieka ANO vietniece Tamija Brūsa īpaši uzsvēra Krievijas vidēja darbības rādiusa ballistiskās raķetes "Orešņik" raidīšanu uz Ļvivas apgabalu, kas notika naktī uz piektdienu.
Brūsa paziņoja, ka ASV izsaka nožēlu par "satriecošo upuru skaitu" šajā karā un nosoda Krievijas pastiprinātos uzbrukumus Ukrainas enerģētikai un pārējai infrastruktūrai.
Ukraina aicināja sasaukt ANO Drošības padomes sēdi pēc naktī uz piektdienu notikušā Krievijas masveidīgā uzbrukuma Ukrainai, kurā tika pielietoti simtiem dronu un desmitiem raķešu, tai skaitā raķete "Orešņik", kuru Krievija pielietoja tikai otro reizi.
Šis uzbrukums notika dažas dienas pēc tam, kad Ukraina un tās sabiedrotie ziņoja par nozīmīgu progresu vienošanās panākšanā par to, kā aizsargāt Ukrainu no tālākas Krievijas agresijas pēc miera vienošanās.
Tas arī notika pēc jaunas ASV un Krievijas attiecību pasliktināšanās, Krievijai nosodot ASV par naftas tankkuģa ieņemšanu Atlantijas okeāna ziemeļos.
Eiropas valstu līderi nosodīja uzbrukumu ar "Orešņik" kā "eskalējošu un nepieņemamu", un tikpat skarbu novērtējumu pirmdien sniedza Brūsa.
"Milzu potenciāla brīdī, ko radījusi tikai prezidenta Trampa apņemšanās panākt mieru visā pasaulē, abām pusēm vajadzētu meklēt deeskalācijas iespējas. Tomēr Krievijas rīcība riskē paplašināt un pastiprināt karu," sacīja Brūsa.
Brūsa atgādināja Krievijai, ka tā pirms gada balsojusi par ANO Drošības padomes rezolūciju, kas aicina izbeigt karu Ukrainā.
"Būtu jauki, ja Krievijas vārdi atbilstu darbiem. Šīs rezolūcijas garā Krievijai, Ukrainai un Eiropai vajag nopietni censties panākt mieru un izbeigt šo murgu," sacīja Brūsa.
Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja paziņoja, ka Krievija "turpinās risināt problēmu ar militāriem līdzekļiem", līdz Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis "nāks pie prāta un piekritīs reālistiskiem sarunu nosacījumiem".
"Viņš jau sen tika brīdināts (..) ka sarunu nosacījumi viņam tikai pasliktināsies," sacīja Ņebenzja. "Līdzīgā kārtā katrs nekrietns uzbrukums Krievijas civiliedzīvotājiem izraisīs skarbu atbildi."
Ukrainas vēstnieks ANO Andrijs Meļņiks paziņoja, ka Krievija tagad ir visneizdevīgākajā pozīcijā kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada februārī, jo tās ekonomikas izaugsme palēninās un naftas ieņēmumi samazinājušies.
"Krievija grib pārdot šai padomei un visai ANO saimei iespaidu, ka ir neuzvarama, bet tā ir vēl viena ilūzija," sacīja vēstnieks. "Rūpīgi veidotais spēka tēls nav nekas vairāk kā māņi un maldi, kas ir pilnīgi atrauti no realitātes."