Dramatisks incidents Igaunijā: uz tūristiem sabrūk sasalis Baltijas augstākais ūdenskritums. VIDEO
Negadījums notika 10. janvārī Igaunijā Austrumviru apriņķī.
No sasalušā Valastes ūdenskrituma atdalījās milzīgs ledus bluķis, izraisot paniku tūristu vidū. Pēc aculiecinieku stāstītā viss noticis dažu sekunžu laikā.
Dažiem apmeklētājiem izdevās iemūžināt brīdi īsi pirms sabrukuma. Neraugoties uz nopietnajām briesmām, brīnumainā kārtā neviens cilvēks necieta.
"Pieredze bija patiesi neprātīga!"
Grēte Melliste redakcijai "Elu24" pastāstīja, ka tieši viņa tajā brīdī atradās vistuvāk sabrukušajam ledus bluķim un gandrīz pilnībā izjutusi lavīnas spēku uz savas ādas. Sieviete spilgti un detalizēti aprakstīja notikušo, atklājot bailes, adrenalīnu un brīnumaino izglābšanos.
Pie Valastes ūdenskrituma viņi nonāca nevis nejauši, bet apzināti — lai apskatītu šo pasakaini skaisto ziemas dabas brīnumu. "Es turp atvedu pāris ārzemniekus, lai parādītu šo vietu, un jau uz vietas pamanījām, ka iespējams pieiet tik tuvu. Tajā brīdī pat prātā neienāca, ka varētu notikt kas tāds," stāstīja Melliste.
No ierašanās brīža līdz baisajam notikumam pagāja pavisam maz laika. Pēc viņas teiktā, viņi ieradās brīdī, kad cilvēku jau bija salīdzinoši maz, taču nolēma nokāpt zem ūdenskrituma, lai izbaudītu šo skatu savām acīm un caur kameras objektīvu.
"Es ieraudzīju, ka ledus bluķis sāk krist, un man kļuva ļoti bail — es biju vistuvāk, un aizbēgt nebija viegli. Par laimi, man izdevās atlekt malā, un es nonācu jau zem noslīdējušās lavīnas," šo šausminošo mirkli aprakstīja Melliste.
Melliste arī pastāstīja, kā lavīna viņu pārklāja un kā viņa sajuta ledus smagumu uz sava ķermeņa. "Lavīna mani pilnībā pārklāja. Smagums bija ļoti jūtams, krītot es sasitos un jutu, kā ledus sit pa galvu. Par laimi, viss beidzās tikai ar nelielām galvassāpēm, nekas vairāk. Kad piecēlos kājās, gandrīz neko neatcerējos — redzēju tikai cilvēku izbiedētās sejas, visi jautāja, vai ar mani viss ir kārtībā. Tikai vēlāk, kad apsēdāmies automašīnā, sāku just sāpes, bet kopumā viss bija labi. Bailes bija vistrakākās — šādās vietās es vairs noteikti nelīdīšu!"
Viņa piebilda, ka šī laimīgā sagadīšanās pavisam viegli varēja beigties ar katastrofu: "Mēs aizgājām no turienes dzīvi un veseli, lai gan es biju visa ledū un ļoti nobijusies. Tikai vēlāk, paskatoties no attāluma atpakaļ, mēs sapratām, cik tas patiesībā bija bīstami."
Valastes ūdenskritums (igauņu: Valaste juga) ir ūdenskritums, kas atrodas Igaunijā, Austrumviru apriņķa Toilas pagasta Valastes ciemā. Krīt no Baltijas klints kraujas.
Ūdenskrituma augstums - 30,5 metri, un tas ir augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. Izveidots mākslīgi, lai novadītu lieko ūdeni no lauksaimniecības zemēm. Pie ūdenskrituma ierīkots skatu laukums.
5. janvārī Jauns.lv vēstīja par drāmu pie Jegalas ūdenskrituma Igaunijā, kad divi tūristi ielūza ledū.
Baiso brīdi piedzīvoja laulātais pāris no Tallinas, kas pagājušās nedēļas nogalē apciemoja Igaunijas slaveno Jegalas ūdenskritumu. Tā kā laiks bija auksts, šis astoņus metrus augstais ūdenskritums bija sasalis, taču, kā viņi bija spiesti konstatēt — nepietiekami.