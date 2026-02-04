Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji ieradušies Abū Dabī, lai uzsāktu sarunas par kara izbeigšanu
Abū Dabī ieradušies Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji, lai uzsāktu sarunas par karadarbības Ukrainā izbeigšanu. Sarunas ilgs līdz ceturtdienai, 5. februārim.
Ukrainas delegāciju vada Ukrainas Nacionālās drošības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kurš tiek raksturots kā pieredzējis diplomāts. Delegācijā ir arī prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, kura klātbūtne, kā norāda Ukrainas mediji, iepriekšējās sarunās padarījusi diskusijas efektīvākas.
The Ukrainian delegation has already arrived in Abu Dhabi, with trilateral talks between Ukraine, the United States, and Russia set to begin shortly. pic.twitter.com/iproxsxgKb— KyivPost (@KyivPost) February 4, 2026
ASV delegāciju, tāpat kā iepriekšējās sarunās janvārī, vada ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Krievijas galvenais sarunvedējs ir Krievijas militārā izlūkdienesta GRU priekšnieks Igors Kostjukovs, kurš Rietumos ir pakļauts sankcijām par savu lomu karadarbībā Ukrainā.
Maskava sarunās atkārtoti uzstājusi uz Ukrainas austrumu teritoriju okupāciju, kā arī Ukrainas spēku izvešanu arī no apgabaliem, kurus Krievijas armija pilnībā nekontrolē. Krievija pieprasa Ukrainas spēku atkāpšanos no Donetskas apgabala teritorijām, savukārt Kijiva šo prasību uzskata par nepieņemamu. Ukraina iestājas par kauju apturēšanu pie pašreizējās frontes līnijas un frontes iesaldēšanu.
Sarunas notiek uz pastāvīgas vardarbības fona. Aizvadītajā naktī Krievijas veica plaša mēroga uzbrukumus Ukrainai, izraisot elektroenerģijas padeves pārrāvumus Sumu, Doņeckas, Dņepropetrovskas, Hersonas un Zaporožjes apgabalos.