"Briesmīgākā situācija!" Latvijas šovu zvaigzne Liene Vikmane aizbēg no Francijas Alpiem, kur viņai sasolīts labi apmaksāts darbs
Latvijas šovu zvaigzne Liene Vikmane vietnē "Threads" dalījusies ar neapskaužamu darba pieredzi Francijas Alpos. Meitene atzīstas, ka jūtas piekrāpta un esot grūti atzīt notikušo.
Savu stāstu viņa iesāk ar vārdiem "briesmīgākā situācija". Jaunā sieviete pirmo reizi atbraukusi uz ārzemēm strādāt, bet piedzīvojusi ļoti nepatīkamu situāciju.
"Aizbraucu strādāt ar latviešiem. Sasolīja, ka darba alga Alpos būs no trīs līdz pieciem tūkstošiem. Kad ieradāmies, tikai tad tika paziņots, ka jāsamaksā par maksas ceļiem un viss tiks atskaitīts atpakaļ. Tad izrādās, ka tomēr ir jāmaksā arī par degvielu. Beigās arī tiek ieturēta nauda par transportu, kura ir firmas ĩpašumā - apmēram divi tūkstoši. Tā nu mēs strādājam, un nezinām, kad mums samaksās.
Ik pa laikam tiek izmaksāta kaut kāda alga - apmēram depozīts, kuru novelk no mūsu minimālās algas, lai uzturētu mūs pie dzīvības, lai varam samaksāt par maksas ceļiem. Saskaitīju, - maksas ceļi par decembri un janvāri kopā ir 244 plus 424 eiro. Sāku strādāt no 13. decembra, degviela ir apmēram vidēji 400 eiro nedēļā, mums jāstradā par "drivers price", kuru esmu nopelnījusi jau 7450 par sešām nedēļām, bet esmu saņēmusi tikai mazāk par pusi!"
Kā portālam "tv3" atzina Liene, viņa iekāpusi busiņā, kurš it kā jānogādā Lietuvā, un mēroja ceļu no Francijas Alpiem uz Latviju, lai atstātu busiņu Rumbulā un cīnītos par taisnību.