Labi, ka necieta cilvēki! Saules apžilbināts mikroautobusa vadītājs taranē tramvaju. VIDEO
Otrdienas rītā Rīgā, Imantā, notikusi sadursme starp ūdens piegādes mikroautobusu un tramvaju, kā rezultātā uz laiku tika bloķēta sabiedriskā transporta kustība.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", negadījums noticis Kleistu ielas un Anniņmuižas bulvāra krustojumā. Pēc sākotnējās informācijas, mikroautobusa vadītāju apžilbinājusi spilgtā saule, kā dēļ viņš laikus nav pamanījis tuvojošos sabiedrisko transportu un, šķērsojot sliedes, izraisījis sadursmi.
Sadursmē cilvēki nav cietuši. Tomēr transportlīdzekļiem nodarīti būtiski bojājumi – mikroautobusam ir spēcīgi deformēta priekšējā daļa, un notikuma vietā sastaptais šofera kolēģis pieļāva, ka automašīna ir norakstāma. Avārijas dēļ tramvaju satiksme virzienā no centra uz Imantu bija traucēta aptuveni pusstundu.
Skaidrojot negadījuma apstākļus, pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Baiba Bartaševica-Feldmane aicināja autovadītājus, šķērsojot tramvaja sliedes, būt īpaši vērīgiem un dot ceļu tramvajam. "Tramvaju bremzēšanas ceļš ir ļoti garš," uzsvēra uzņēmuma pārstāve, atgādinot, ka gandrīz visos sadursmju gadījumos ar sliežu transportu vainīgs ir automašīnas vadītājs, ja vien tramvajs nav šķērsojis krustojumu pie aizliedzošā signāla.