Protestu vilnis Irānā: simtiem nogalināti, tūkstošiem aizturēti
Irānā patlaban notiek vairāki protesti. ASV bāzētā cilvēktiesību organizācija svētdien paziņoja, ka pēdējo 15 dienu laikā Irānā aizturēti vairāk nekā 10 000 cilvēku.
Saskaņā ar statistiku, ko CNN sniedza Skailars Tomsons, Irānas cilvēktiesību aktīvists, aizturēti vismaz 10 675 cilvēki, tostarp 169 bērni, vēsta CNN. Kā arī Irānas cilvēktiesību aktīvistu ziņu aģentūra norāda, ka 15 dienu laikā tika nogalināti vismaz 490 protestētāji.
Irānu jau 15 dienas ir pārņēmis protestu vilnis, ko izraisījusi dziļā ekonomiskā krīze un valsts valūtas - Irānas riāla - straujais kursa kritums. Sākotnēji Teherānā ielās izgāja tirgotāji, bet pēc tam demonstrācijas izplatījās lielā valsts daļā.
Irānā patlaban notiekošo protestu mērķis ir izprovocēt ASV militāru iejaukšanos, svētdien telekanālā "Press TV" sacīja Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs.
Kā norādīja spīkers, ienaidniekiem ir jāzina, ka valsts aizstāvji tos iznīcinās. Jau vairākas dienas notiekošās masu demonstrācijas pret Irānas vadību Galibafs raksturoja kā teroristu karu pret valsti, ko organizē ASV.
Teroraktu dalībnieki, kā sacīja spīkers, tiks vajāti, lietā liekot vardarbību, bet nekārtību laikā aizturētie - sodīti. Protesti sākās decembra beigās, un tos izraisīja plaša ekonomiskā krīze un straujais valūtas kursa kritums.
Sākotnēji Teherānas ielās izgāja tirgotāji. Pēc tam protesti izplatījās visā valstī un jau bija vērsti pret visu Irānas vadību. Protestu apjoms nav skaidrs, arī tādēļ, ka valstī apturēta interneta darbība.
Ja ASV uzbruks, Irāna kā leģitīmiem mērķiem uzbruks ASV armijas bāzēm reģionā un Izraēlai, intervijā raidsabiedrībai "Al Araby" sacīja Galibafs.
ASV prezidents Donalds Tramps neilgi pirms tam bija apliecinājis Irānā notiekošo masu protestu dalībniekiem savu atbalstu.
"Irāna tiecas pēc brīvības, iespējams, tā, kā vēl nekad agrāk," sestdien platformā "Truth Social" pauda Tramps. "ASV ir gatavas palīdzēt!"
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts "New York Times" ziņoja, ka Tramps pēdējās dienās ticis informēts par jaunām militāro triecienu iespējām Irānā. Tramps nopietni apsver iespēju īstenot savus draudus uzbrukt šai valstij protestu apspiešanas dēļ, vēsta laikraksts.