Uzreiz pēc 121. dzimšanas dienas miris, iespējams, vecākais cilvēks pasaulē: "tēvoci Janu" astma pieveica pēc 107 gadu ilgas pīpēšanas
Ginesa rekordu grāmatā viņš oficiāli viņš nebija atzīts par pasaules vecāko cilvēku, taču Dienvidāfrikas Republikas iedzīvotāja Jana Stēnberga pasē dzimšanas datums bija norādīts 1904. gada 31. decembris. Dažas stundas pēc 121. dzimšanas dienas nosvinēšanas viņš Jaungada dienā aizgāja viņsaulē Austrumkāpas provinces Kolčestras ciemā.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos par nāves cēloni norāda astmas lēkmi, kas nebūtu nekāds pārsteigums — “tēvocis Jans”, kā viņu dēvēja apkārtējie, pīpēja no 14 gadu vecuma.
Divus pasaules karus, aparteīda ēru un Covid-19 pandēmiju pārdzīvojušais sirmgalvis 2025. gada intervijā par savu ilgo mūžu pateicās ticībai, sakot, ka Dievs ir iemesls, kāpēc viņš joprojām ir dzīvs. “Dievs ir mans skābeklis un mans pestītājs. Kaut gan es arī smēķēju. Es smēķēju kopš 14 gadu vecuma — tolaik zagu cigaretes,” viņa teikto citē “Daily Mail”. Dzert alkoholu viņš atmetis jau sen. “Es mēdzu dzert, taču atmetu pirms daudziem gadiem. Laikam tas bija 1975. gadā. Tā kļuva par problēmu. Es mēdzu izdzert divas pudeles un biju gatavs kauties, lai dabūtu trešo,” viņš smejot pastāstīja Dienvidāfrikas laikrakstam “The Herald”.
Papildus ticībai Dievam, viņa možu garu un veselību tik lielā vecumā uzturēja gandrīz katru dienu dzertais tradicionālais augu dzēriens. Viņš arī uzskata, ka garo mūžu veicinājis smagais darbs jaunībā, kas viņu uzturēja labā fiziskā formā, un prieks, ko viņam dāvāja mājas mīluļi. Jaunībā viņš strādājis dažādus darbus, tostarp par kapraci un zvejnieku.
Tuvinieki viņu raksturoja kā pieticīgu, klusu un īstu džentlmeni, kurš ļoti mīlēja dzīvniekus. “Mani dzīvnieki ir mans pirmais Dievs. Suns un kaķis nespēj runāt, taču viņi pienāk un apsēžas man blakus, es ar viņiem runāju un viņi klausās,” 2019. gadā viņa atzīšanos citēja Āfrikas ziņu aģentūra ANA.
Kaut gan mūža beigās viņš bija spiests lietot ratiņkrēslu, cieta no dažādām veselības problēmām, viņš līdz pēdējam brīdim saglabāja možumu, kuru apskaustu pat divtik jaunāki cilvēki. “Katru gadu kļūt vecākam ir svētība, Dieva dota dāvana,” viņš pirms gada izteicās “The Herald”. “Es nejūtos kā 120 gadus vecs.”
Par “tēvoča Jana” aiziešanu sēro viņa divas meitas, mazbērni, mazmazbērni, kā arī četri suņi un kaķis.
Kad Stēnbergs svinēja 114 gadu jubileju, Dienvidāfrikas televīzija šim notikumam veltīja sižetu.
Jāpiebilst, ka oficiāli par pasaules vecāko vīrieti atzīts 113 gadus vecais, 1912. gada 5. oktobrī dzimušais brazīlietis Žoau Marinju Netu, savukārt vecākā sieviete ir 116 gadus vecā, 1909. gada 21. augustā dzimusī angliete Etela Keterema. Visu laiku visvecākais cilvēks, kura dzimšanas datumu varēja oficiāli apstiprināt, bija francūziete Žanna Kalmāna, kura nomira 1997. gada 4. augustā, nodzīvojusi 122 gadus un 164 dienas.