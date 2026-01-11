Sapņu darbs? Neapdzīvota sala Īrijā meklē divus uzraugus, taču ir viena nianse
Lielā Blaketa salā (Great Blasket Island) izsludināta vakance diviem pagaidu darbiniekiem. Viņu uzdevums būs pārvaldīt vietējās kafejnīcas un viesu kotedžas.
Kas tiek prasīts no pretendentiem?
Kā raksta "The Mirror", pārvaldnieki būs atbildīgi par trīs atpūtas kotedžu uzraudzību, to uzkopšanu un apmeklētāju sagaidīšanu un apkalpošanu, tējas un kafijas pagatavošanu, kā arī par nepārtrauktas iestāžu darbības nodrošināšanu.
"Mēs meklējam strādīgu, atbildīgu un uzticamu cilvēku ar izcilām komunikācijas prasmēm un iniciatīvu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nav atvaļinājuma darbs. Sezona var būt ļoti saspringta, un lielāko dienas daļu jums nāksies pavadīt kājās," norāda sludinājuma autori.
Vienlaikus vakances aprakstā uzsvērts, ka uz salas var būt "ļoti daudz cilvēku", tāpēc uzraugus sagaida "intensīvs" darbs, kas prasa izpratni par to, ka resursi salā ir "ļoti ierobežoti".
Pretendentiem ieteicams plānot ierašanos uz salas marta pēdējā nedēļā, savukārt sezona ilgs no 1. aprīļa līdz oktobra vidum, ja to ļaus laikapstākļi.
Tāpat potenciālie uzraugi tiek brīdināti, ka viņu brīvdienas būs atkarīgas no laikapstākļiem. Piemēram, slikti laikapstākļi, kas ilgst vairākas dienas, var nozīmēt reisu atcelšanu, savukārt četras nedēļas saulaina laika var atkal nozīmēt īpaši intensīvu darba periodu.
Tomēr šim darbam ir arī savas priekšrocības: papildus atalgojumam darbinieki saņem ēdināšanu un izmitināšanu, lai gan tiek norādīts, ka alkohols un tualetes piederumi ikdienas pirkumos nav iekļauti.
Ar ko ir pievilcīga Lielā Blaketa sala
Sala ir kā īsta paradīze tiem, kas ilgojas pēc dzīves tālu no civilizācijas, jo uz salas nav pastāvīgu iedzīvotāju.
Sala ir pasludināta par "īpaši aizsargājamu dabas teritoriju", tā stiepjas aptuveni 6,5 kilometru garumā un aizņem vairāk nekā 445 hektārus. Kopš 1953. gada sala ir pamesta; savulaik sala bija viens no visizolētākajiem īru valodā runājošajiem reģioniem.
Viena no salas galvenajām apskates vērtībām ir tās savvaļas daba – tur var sastapt vairākas delfīnu sugas, milzu haizivis, pelēkos roņus un vaļus. Sala lepojas arī ar bagātīgu putnu daudzumu.
Cik maksā uzturēšanās Lielā Blaketa salā
Nakšņošanas cenas kotedžās salā pavasarī–vasarā sākas no 264 eiro par nakti, bet rudenī samazinās līdz 220 eiro par nakti. Tomēr, spriežot pēc informācijas populārās tūristu mājokļu īres vietnēs, rezervācija iespējama vismaz uz divām naktīm.
Šajā cenā ietilpst visa kotedžas īre ar maksimālo izmitināšanu divām personām. Iekšpusē ir 17 kvadrātmetrus liela dzīvojamā telpa, vannas istaba, virtuve ar visu nepieciešamo, viesistaba un kamīns. Pa kotedžas logiem tiek solīti neticami skati uz kalniem un jūru.
Pašlaik brīvi kotedžu namiņi ir pieejami gandrīz visās kotedžu ciematiņa darbības dienās, izņemot jūniju un atsevišķus datumus citos mēnešos.