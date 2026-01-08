Kaimiņi un radinieki sēro par sievieti, kuru Mineapolisā brutāli nogalināja imigrācijas aģents
Pilsētas vadība ir identificējusi sievieti, kas trešdien gāja bojā Imigrācijas un muitas kontroles (ICE) operācijas laikā Mineapolisā, kā 37 gadus veco Renē Nikolu Gudu, bet federālās un vietējās amatpersonas ir sniegušas krasi atšķirīgus stāstus par apšaudi.
Nāvējošā apšaude notika ICE kontroles operācijas laikā Mineapolisas dienvidos. Dienests paziņoja, ka aģenti centās veikt arestus, kad Guda mēģināja izmantot savu transportlīdzekli kā ieroci pret oficieriem, pamudinot federālo aģentu izšaut pašaizsardzības nolūkos. Guda tika pasludināta par mirušu pēc tam, kad viņai no tuva attāluma sejā trāpīja aģenta raidītā lode. Šaušanā iesaistītais aģents nav publiski identificēts, un incidents joprojām tiek izmeklēts.
Trešdien Mineapolisas pilsētas domes locekļi kopīgā paziņojumā apstiprināja Gudas identitāti, nosaucot viņu par "mūsu kopienas locekli" un pieprasot, lai ICE pamestu pilsētu.
"Šorīt ICE aģents nošāva un nogalināja Renē Nikolu Gudu, mūsu kopienas locekli," teikts paziņojumā. "Ikviens, kurš nogalina kādu mūsu pilsētā, ir pelnījis tikt arestēts, izmeklēšanu un saukts pie atbildības saskaņā ar likuma augstāko pakāpi."
Domes locekļi paziņoja, ka atbalsta Mineapolisas imigrantu kopienu un apsūdzēja federālās imigrācijas iestādes "haosa un vardarbības" radīšanā pilsētā, solot sadarboties ar štata partneriem, lai aizsargātu iedzīvotājus.
Guda nomira tikai dažus kvartālus no savas dzīvesvietas. Sieviete, kas atvēra durvis Gudas mājās, atteicās sniegt komentārus.
Māte stāsta, ka nogalinātā meita nav bijusi iesaistīta protestos
Donna Gangere pastāstīja laikrakstam "Minnesota Star Tribune", ka viņas meita dzīvoja Dvīņu pilsētās (Mineapolisā - Sentpolā - red.) kopā ar savu partneri. Gangere sacīja, ka ģimenei par viņas nāvi tika paziņots trešdienas rītā.
"Tas ir tik stulbi," Gangere sacīja pēc tam, kad uzzināja incidenta detaļas. "Viņa droši vien bija pārbijusies."
Gangere laikrakstam pastāstīja, ka viņas meita nav bijusi iesaistīta protestos pret ICE aģentiem, un raksturoja Gudu kā laipnu un sirsnīgu cilvēku.
"Renē bija viens no laipnākajiem cilvēkiem, ko esmu pazinusi," viņa teica. "Viņa bija ārkārtīgi līdzjūtīga. Viņa visu savu dzīvi ir rūpējusies par cilvēkiem. Viņa bija mīloša, piedodoša un sirsnīga. Viņa bija apbrīnojama cilvēciska būtne."
Savā "Instagram" kontā Guda sevi raksturo kā “dzejnieci, rakstnieci, sievu, mammu un draņķīgu ģitāras spēlētāja no Kolorādo; piedzīvojusi Mineapolisu, Minesotā”.
Saskaņā ar "Star Tribune" informāciju, Guda iepriekš bija precējusies ar Timiju Reju Maklinu jaunāko, kurš nomira 2023. gadā 36 gadu vecumā. Maklina tēvs, Timijs Rejs Maklins vecākais, bija šokēts, izdzirdot ziņas, ka Guda ir nošauta.
Viņš teica, ka Gudai un viņa dēlam ir bērns, kuram tagad ir 6 gadi.
"Viņa dzīvē nav neviena cita," sacīja Maklins. "Es braukšu. Es lidošu. Lai ierasots un paņemtu savu mazbērnu."
Maklins piebilda, ka Gudai ir vēl divi bērni, kuri, viņaprāt, dzīvo kopā ar viņas plašo ģimeni.
2020. gadā, studējot radošo rakstīšanu Old Dominion universitātē Norfolkā, Virdžīnijas štatā, Guda saņēma universitātes bakalaura dzejas balvu par darbu "Par augļa cūku preparēšanas apguvi".
Īsā biogrāfijā Angļu valodas nodaļas "Facebook" lapā teikts, ka Guda, toreiz pazīstama kā Renē Maklina, ir no Kolorādospringsas un vadīja podkāstu kopā ar savu vīru Timu Maklinu.
"Kad viņa neraksta, nelasa vai nerunā par rakstīšanu," teikts ierakstā, "viņa rīko filmu maratonus un veido nekārtīgu mākslu."
Megana Kohere sociālajos tīklos ievietoja ierakstu, kurā teikts - "es satiku Renē un viņas sievu tikai pirms dažām nedēļām. Viņa pacienāja mani ar tēju un cepumiem savās mājās, kamēr mēs runājām par skolas lietām."
Kohere raksturoja Gudu kā "siltu un mīlošu māti. Tas ir neaprakstāmi traģiski", atsakoties sniegt sīkākus komentārus.
Piemiņas pasākuma runātāji atklāja tikai dažas Gudas dzīves detaļas, taču apņēmīgi godināja viņu kā labu kaimiņieni, kas aizsargā citus.
"Viņa bija miermīlīga, viņa rīkojās pareizi," sacīja uzņēmuma "CAIR-MN" izpilddirektore Džeilani Huseina. "Viņa nomira, jo mīlēja savus kaimiņus."
Kāds cits runātājs, kurš sevi identificēja tikai kā Noa, noraidīja Iekšzemes drošības sekretāres Kristi Noemas sniegto Gudas raksturojumu, kurā viņa tika pielīdzināta "iekšzemes teroristei" un tā vietā paziņoja, ka Guda trešdien atradās Portlendas avēnijā, "lai vērotu teroristus".
Kamēr viņi staigāja apkārt kvartālam, simtiem cilvēku skandēja Gudas vārdu.
27 gadus vecā Mērija Redforda ap pulksten 19:00 atgriezās mājās no darba un mēģināja atrastu vietu, kur novietot automašīnu, jo simtiem cilvēku pulcējās apkārtnē, lai apraudātu Gudu.
Redforda dzīvoja blakus Gudai un bieži satika viņu un viņas mazo dēlu, kad staidzināja savu Austrālijas aitu suni Hazelnutu, kurš, viņasprāt, katru reizi, kad gāja garām Gudas mājai, sajūsminājās.
"Tā ir skaista ģimene. Viņiem ir dēls. Viņš ir ļoti mīļš. Viņš mīl mūsu suni. Viņam vienmēr ir jāiet pie viņas, jāpaglāsta un jāspēlējas ar viņu," teica sieviete. "Viņi vienmēr ārā spēlējās."
Gudi ievācās pavisam nesen, sacīja Redforda, bet viņiem bija "brīnišķīgas sarunas".
"Mums pietrūks viņu – mūžīgi," viņa teica. "Ir tik sāpīgi domāt par to, kā viņam klāsies dzīvē. Un es pat nevaru iedomāties, ko šī ģimene pārdzīvo."
Redforda ar asarām acīs paziņoja, ka Gudsa bija labs kaimiņš, lai gan viņu kaimiņattiecību laiks bija traģiski īss.
"Es vēlētos, lai es viņu būtu iepazinusi vairāk".
"Izmantoja transportlīdzekli kā ieroci"
Iekšzemes drošības ministre Kristi Noema trešdienas vakarā paziņoja, ka Guda mēģināja ar savu transportlīdzekli notriekt tiesībaizsardzības darbinieku.
Gudas, kuras vārdu Noema neminēja, letālā nošaušana bija "novēršama", sacīja Noema, atkārtojot, ka incidenta laikā ICE aģenti veica tiesībaizsardzības operācijas.
Noema sacīja, ka ICE aģenti veica operācijas Mineapolisā, kad viens no viņu transportlīdzekļiem neseno laikapstākļu dēļ iestrēga sniegā. Kamēr aģenti mēģināja izstumt transportlīdzekli, viņa teica, ka viņus "vajāja un bloķēja" tas, ko viņa raksturoja kā "aģitatoru grupu".
Pēc Noemas teiktā, aģenti tuvojās Gudas transportlīdzeklim pēc tam, kad viņa atkārtoti bloķēja aģentus un traucēja viņu darbu. Viņa sacīja, ka ICE aģenti lika Gudai izkāpt no viņas transportlīdzekļa un pārtraukt tiesībaizsardzības iestāžu darba traucēšanu, taču viņa atteicās paklausīt.
"Pēc tam viņa sāka izmantot savu transportlīdzekli kā ieroci," sacīja Noema, piebilstot, ka Guda mēģināja notriekt aģentu.
Noema sacīja, ka transportlīdzeklis notrieca iesaistīto aģentu un nogādāja viņu slimnīcā, kur viņam tika sniegta palīdzība un pēcāk tika izrakstīts.
Saskaņā ar "KSHB 41 News" sniegto informāciju, apvidus auto, ko vadīja Guda, apšaudes brīdī bija ar Misūri štata numura zīmēm.
Izdevums ziņoja, ka tas Misūri štata Ieņēmumu departamentā noskaidrojis, ka transportlīdzeklis ir reģistrēts Renē N. Gudas Maklinas vārdā adresē Kanzasasitijā, Misūri štatā. Nav skaidrs, kāpēc transportlīdzeklis ir reģistrēts citā štatā.
Noema atkārtoti raksturoja incidentu kā "iekšzemes terorisma aktu" un sacīja, ka pēdējās nedēļās visā valstī ir pieaudzis transportlīdzekļu taranēšanas uzbrukumu skaits pret federālajām amatpersonām.
"Tam ir jābeidzas," viņa teica.
Noema piebilda, ka ievēlētajām amatpersonām vajadzētu nosodīt vardarbību pret tiesībaizsardzības iestādēm, apgalvojot, ka apšaude bijusi retorikas saasināšanās rezultāts, kas vērsta pret federālajām amatpersonām.
"Fox News" no vairākiem ICE avotiem ir uzzinājis, ka neviens no aģentiem, kas iesaistīti apšaudē Mineapolisā, incidenta laikā nevalkāja ķermeņa kameras.
ICE pakāpeniski ievieš ķermeņa kameras visā valstī, tostarp neseno augsta līmeņa arestu laikā, taču trešdienas tiesībaizsardzības operācijā iesaistītajai komandai nebija ķermeņa kameru, norādīja avoti.
Letālā apšaude notika laikā, kad pieaug spriedze starp federālajām imigrācijas iestādēm un Mineapolisas amatpersonām, jo Trampa administrācija pēdējās dienās šajā apgabalā nosūtīja tūkstošiem papildu amatpersonu, izraisot protestus un pilsētas vadītāju negatīvu reakciju.
Vai Minesota ir zilais štats?
Trampa pretinieki apgalvo, ka viņa darbības ir politiski motivētas.
Trampa oponenti ir apsūdzējuši prezidentu par to, ka viņš mērķē uz pilsētām un štatiem ar daudzveidīgu iedzīvotāju skaitu un demokrātu līderiem, nevis uz tiem, kuros ir augsts noziedzības līmenis.
Daudzas pilsētas, kas ir vardarbīgo noziegumu statistikas augšgalā, nav nosauktas par potenciālajiem mērķiem, un starp ASV pilsētām ar augstāko vardarbīgo noziegumu līmeni Mineapolisa 2024. gada FBI datos ieņēma vien 14. vietu.
Pirms tās atrodas vairākas sarkano štatu (republikāņu pārvaldītas - red.) pilsētas, kas nav bijušas pakļautas plašiem imigrācijas kontroles pasākumiem un nav paredzētas šādiem pasākumiem, piemēram, Klīvlenda, Ohaio štatā, un Kanzassitija, Misūri štatā.
Minesota pārliecinoši balso par demokrātiem, lai gan vēlēšanu rezultāti dažkārt var būt līdzīgi.
Republikāņu prezidenta amata kandidāts nav uzvarējis štatā kopš 1972. gada, kad Ričards Niksons pārspēja Džordžu Makgovernu ar 5,51% balsu pārsvaru.
Pēdējais štata republikāņu gubernators bija Tims Paulentijs, kurš bija amatā no 2003. līdz 2011. gadam.