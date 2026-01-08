Trampa mazmeita žēlojas par dzīvi specdienestu ēnā: “Randiņos viņi sēž divus galdiņus tālāk”
ASV prezidenta Donalda Trampa 18 gadus vecā mazmeita Kai Trampa, kura vietnē "Instagram" piesaistījusi jau 2,5 miljonus sekotāju, kļuvusi par īstu interneta zvaigzni. Nesen, viesojoties populārā influencera Logana Pola podkāstā "Impaulsive", jauniete atklāti dalījās pārdomās par savu privāto dzīvi un sarežģījumiem, ko rada piederība slavenajai ģimenei.
Vislielāko spriedzi viņai radot nemitīgā specdienestu klātbūtne – apsargi viņai sekojot burtiski uz katra soļa. Kai atzīst, ka pielāgoties šim režīmam nav bijis viegli. “Tas ir grūti. Kad viņi parādījās, tās bija lielas pārmaiņas,” viņa stāsta. Lai gan aģentu uzdevums ir garantēt drošību, viņu nepārtrauktā klātbūtne bieži liedz justies brīvi un nepiespiesti vienaudžu vidū. "Ir diezgan savādi pavadīt laiku ar draugiem vai meiteņu kompānijā, ja turpat aiz muguras stāv dūšīgs vīrs," žēlojās Kai.
Tomēr visvairāk specdienesti traucē tieši romantiskajai dzīvei. Trampa mazmeita neslēpj, ka uzraugu klātbūtne randiņos "nogalina" visu romantiku. "Godīgi sakot, ir ļoti mulsinoši – tev ir randiņš, bet aģents sēž pie galdiņa turpat netālu. Tas ir diezgan dīvaini," atklāja jauniete. Taču jauniete atzīst, ka laika gaitā iemācījusies ar to sadzīvot: "Cenšos nepievērst uzmanību un izlikties, ka viņu tur nemaz nav."
Ar līdzīgiem izaicinājumiem saskaras arī viņas tēvocis Barons Tramps, kurš par Kai ir tikai gadu vecāks. Tenku portāls Page Six septembra beigās vēstīja, ka kāda Barona randiņa dēļ ticis slēgts pat vesels "Trump Tower" debesskrāpja stāvs.
Neraugoties uz sarežģījumiem romantiskajā dzīvē, par nopietnu ģimenes veidošanu Kai pagaidām nedomā. Viņa ieklausās savas mātes Vanesas Trampas – bijušās modeles un piecu bērnu māmiņas – padomā: "Mamma vienmēr saka: koncentrējies uz karjeru! Kad būsi nostājusies uz savām kājām, varēsi pievērsties arī privātajai dzīvei."
Jāpiebilst, ka Kai ir arī kaislīga golfa spēlētāja. Lai gan debija profesionālajā sportā neizvērtās tik spoža, kā cerēts, jauniete nezaudē optimismu un apņēmību. Viņa pieturas pie senās patiesības, ka neviens nepiedzimst par čempionu – panākumi nāk tikai ar smagu darbu un neatlaidību.