Trīs dienas Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidēšanas paziņots par viņa bērēm
Kad kopš Izraēlas specoperācijā notikušās Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidācijas pagājušas jau vairākas dienas, Irāna beidzot paziņojusi, kur plāno apbedīt valsti kopš 1989. gada dzelzs dūrē turējušo ajatollu.
Ali Hameneji paredzēts apbedīt viņa dzimtajā Mešhedas pilsētā, paziņojusi Irānas ziņu aģentūra “Fars”. Pirms tam plānota vērienīga atvadu ceremonija galvaspilsētā Teherānā, tomēr tā kā ASV un Izraēlas triecieni turpinās, bēru datums nav norādīts.
Irānas šiītu teokrātiskā vadība ar masu pasākumiem cenšas ne tikai godināt aizgājējus, bet arī mobilizēt iedzīvotājus un demonstrēt savas varas nesatricināmību cīņā pret iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem.
Piemēram, 2020. gada 3. janvārī ASV triecienā Bagdādē nogalinātā viena no ietekmīgākajiem Irānas cilvēkiem, Irānas Revolucionārās gvardes vienības “Kudsas spēki” komandiera, ģenerāļa Kasema Soleimani bērēs ielās izgāja apmēram miljons irāņu, kamēr nekas nevar mēroties ar Irānas revolūcijas līdera un Irānas Islāma Republikas dibinātāja, ajatollas Ruhollāha Musavi Homeini izvadīšanu 1989. gada jūnijā, kurā piedalījās apmēram 10 miljoni irāņu jeb viena sestdaļa no toreizējā valsts iedzīvotāju skaita. Ali Hameneji kļuva par Homeini mantinieku.
28. februārī ASV un Izraēla sāka kopīgus triecienus Irānai, un Izraēlas aviācija sabombardēja Hameneji rezidenci Teherānā. Kopā ar ajatollu gāja bojā viņa meita, znots, mazbērns un vedekla, vēstīja “Fars”. Hamenei sieva no gūtajiem ievainojumiem nomira 2. martā.
Kā 2025. gada 15. jūnijā vēstīja “Reuters”, Izraēla bija iecerējusi ajatollu likvidēt jau “Divpadsmit dienu kara” laikā, taču ASV prezidents Donalds Tramps to aizliedzis darīt, savulaik izteicās kāda vārdā nenosaukta ASV amatpersona. Pēc šī kara 2025. gada jūnijā Hameneji kļuva arvien noslēgtāks, un bunkurs viņa rezidences teritorijā bija tik dziļš, ka lifts līdz tam brauca vairāk nekā piecas minūtes, padarot trieciena iespējas ļoti retas. Vairākus mēnešus pirms uzbrukuma ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) izsekoja Hameneji atrašanās vietas un paradumus un uzzināja, ka paredzēta augstāko amatpersonu sanāksme ar viņa piedalīšanos, tāpēc triecieni tika plānoti tā, lai tie sakristu ar šo tikšanos. Izraēlas amatpersonas paziņoja, ka neilgi pirms atentāta Hameneji bija redzēts virszemē savā viegli atpazīstamajā oficiālajā rezidencē. Trieciens Hameneji rezidencei bija unikāls ar to, ka tas tika veikts dienas laikā, Izraēlas lidmašīnām nometot uz objektu 30 bumbas.
Jāpiebilst, ka Irāna, kas par savu mērķi ir pasludinājusi Izraēlas kā valsts likvidēšanu, ir galvenais atbalstītājs dažādiem islāmistu teroristu grupējumiem, kas karo pret Izraēlu. Pērn Izraēla likvidēja vairākus šo grupējumu līderus, tostarp “Hamas” politisko vadītāju Ismailu Haniju, kuru uzspridzināja Teherānā, un “Hizbollah” līderi Hasanu Nasrallu, kuru likvidēja Beirūtā.