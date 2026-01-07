Somija konfiscē aizdomās par kabeļa starp Somiju un Igauniju bojāšanu turēto kuģu
Somijas Nacionālais izmeklēšanas birojs konfiscējis kuģi "Fitburg", kas tiek turēts aizdomās par sakaru kabeļa starp Somiju un Igauniju bojāšanu Baltijas jūrā.
Kā informēja birojs, kuģis konfiscēts, lai garantētu pirmstiesas izmeklēšanu.
Savukārt Somijas muita trešdien paziņoja, ka nerosinās kriminālizmeklēšanu pret "Fitburg", kam ir Sentvinsentas un Grenadīnu karogs, par iespējamu sankciju pārkāpumu, jo kuģa un kravas pārbaudē sankciju pārkāpumi nav atklāti.
Pirms tam Somijas muita aizturēja kuģa kravu, kurā ir tērauda izstrādājumi, uz sākotnējās izmeklēšanas laiku, lai noskaidrotu, vai ir pamats turēt kuģa apkalpi aizdomās par nopietnu sankciju pārkāpumu.
Muita paziņoja, ka krava tiks atbrīvota, ja tā tiks izvesta no Somijas.
Policija pašlaik izmeklē aizdomas par smagu bojājumu radīšanu, par mēģinājumu radīt smagus bojājumus un telekomunikāciju traucējumus. Viens kuģa apkalpes loceklis ir aizturēts, un trim cilvēkiem ir aizliegts izbraukt no Somijas.
Somijas transporta un sakaru aģentūra "Traficom" pabeidza kuģa pārbaudi un atklāja desmit nelielus trūkumus, bet neviens no tiem neapdraud kuģi vai tā apkalpi.
Kuģis "Fitburg" tiek turēts aizdomās par Somijas telekomunikāciju uzņēmumam "Elisa" piederoša telekomunikāciju kabeļa bojājumiem Somu līcī. Kuģis tika apturēts un nosūtīts uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem, lai izmeklētu šo lietu. Somijas un Igaunijas policijas ir izveidojušas kopīgu izmeklēšanas grupu sākotnējai izmeklēšanai.
Jau vēstīts, ka "Elisa" Vecgada dienas rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.
Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.
Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem, un kuģis tika nogādāts Kantvikas ostā.
"Elisa" paziņoja, ka bojātā kabeļa dēļ uzņēmuma klientiem ne Somijā, ne Igaunijā netika radīti sakaru traucējumi.