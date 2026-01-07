Daudzi šo valstu pilsoņi vairs nevar atļauties noformēt ASV vīzu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija otrdien gandrīz trīskāršoja to valstu sarakstu, kuru pilsoņiem jāmaksā ķīlas nauda no 5000 līdz 15 000 ASV dolāru apmērā par vīzas pieteikumu iebraukšanai ASV.
Sarakstam, kas pagājušajā nedēļā tika paplašināts līdz 13 valstīm, otrdien tika pievienotas vēl 25 valstis. Jaunākie papildinājumi stāsies spēkā 21. janvārī, teikts paziņojumā, kas ievietots vietnē travel.state.gov.
Jaunajā sarakstā ir pavisam 38 valstis, no kurām lielākā daļa ir Āfrikas valstis un tikai dažas atrodas Latīņamerikā vai Āzijā. Daudzi šo valstu pilsoņi tagad nevar atļauties ASV vīzu.
Pērnā gada augustā un oktobrī sarakstā tika iekļautas sešas valstis - Gambija, Malāvi, Mauritānija, Santomē un Prinsipi, Tanzānija un Zambija.
ASV Valsts departaments pagājušajā nedēļā pievienoja šim sarakstam Botsvānu, Butānu, Centrālāfriku, Gvineju, Gvineju-Bisavu, Namībiju un Turkmenistānu. Šie papildinājumi stājās spēkā 1. janvārī.
Sarakstam otrdien tika pievienotas Alžīrija, Angola, Antigva un Barbuda, Bangladeša, Benina, Burundi, Dominika, Džibuti, Fidži, Gabona, Kaboverde, Kirgizstāna, Kotdivuāra, Kuba, Nepāla, Nigērija, Senegāla, Tadžikistāna, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venecuēla un Zimbabve.
Šis ir kārtējais Trampa administrācijas solis pastiprināt prasības iebraukšanai ASV. Lai iegūtu ASV vīzu, ārvalstu pilsoņiem arī personīgi jāpiedalās iztaujāšanā un jāsniedz ziņas par savām darbībām sociālajos medijos, kā arī detalizēti jāinformē par savu un savu tuvinieku iepriekšējiem braucieniem.
ASV amatpersonas aizstāvēja šādas ķīlas naudas noteikšanu, uzstājot, ka tā efektīvi nodrošinās, lai šo valstu pilsoņi nepārsniegtu vīzas termiņu.
Ķīlas naudas samaksāšana negarantē vīzas piešķiršanu, bet tā tiks atmaksāta, ja vīza tiek atteikta vai ja vīzas saņēmējs pierāda, ka ir izpildījis vīzas nosacījumus.