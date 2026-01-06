Polijas premjers Donalds Tusks izsaka stingru brīdinājumu Eiropai
Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem pakļaut Grenlandi, Polijas premjers Donalds Tusks izteicis stingru brīdinājumu par Eiropas nākotni.
Pēc aizvadītās nedēļas, kurā bija vērojamas pretrunas ES valstu nostājā ārpolitikas jautājumos, Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteica bargu brīdinājumu par Eiropas nākotni, sakot, ka kontinentam draud “iznīcība”, ja mēs nebūsim vienoti.
"Neviens neuztvers nopietni vāju un sašķeltu Eiropu: ne ienaidnieki, ne sabiedrotie. Tas jau tagad ir skaidrs. Mums beidzot ir jānotic savam spēkam un jāturpina bruņoties. Mums jākļūst tik vienotiem kā vēl nekad. Viens par visiem un visi par vienu. Pretējā gadījumā mums draud iznīcība," mikroblogošanas vietnē "X" pirmdien norādīja Tusks.
No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026
Tikmēr Dānijas premjerministre Mete Frederiksena pirmdien paziņoja, ka ASV iebrukums Grenlandē nozīmētu NATO militārās alianses beigas.
"Ja ASV izvēlēsies militāri uzbrukt kādai NATO dalībvalstij, viss apstāsies. Tas attiektos arī uz NATO aliansi un pasaules drošību, ko alianse nodrošina kopš Otrā pasaules kara beigām,” pirmdien intervijā raidorganizācijai TV2 uzsvēra Frederiksena.
Viņa piebilda, ka Trampa draudi jāuztver nopietni un situāciju Grenlandē nevar salīdzināt ar situāciju Venecuēlā. Premjere mudināja Dānijas pilsoņus saglabāt mieru un vienotību. "Mēs neesam situācijā, kurā valsts varētu tikt pārņemta vienas nakts laikā. [...]". Arī Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nilsens piebilda, ka "situācija nav tāda, lai ASV varētu vienkārši iekarot Grenlandi."
Vairākas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas [arī janvārī veiktā] liecina, ka Grenlandes iedzīvotāji nevēlas, lai sala kļūtu par ASV sastāvdaļu. Jāatgādina, ka Grenlande ir bagāta ar retzemju metāliem, īpaši Kvanefjeldas atradne, kas atrodas valsts dienvidos. Tā tiek uzskatīta par vienu no lielākajām nerafinēto retzemju metālu rezervēm pasaulē.
ASV kosmosa bāze Grenlandes ziemeļrietumos
ASV kopš 1951. gada Grenlandē vada Pitufikas bāzi (tolaik pazīstama kā Tūles Gaisa bāze) saskaņā ar tajā pat gadā noslēgtu aizsardzības līgumu ar Dāniju, kas deva ASV tiesības Grenlandē izvietot un pārvaldīt militāru bāzi. Sākotnēji tā kalpoja galvenokārt aukstā kara stratēģiskajām vajadzībām, bet šodien bāze kalpo ASV un NATO interesēm, nodrošinot raķešu brīdinājuma sistēmas, pretraķešu aizsardzību un kosmosa izpēti
ASV un Dānijas partnerattiecības ar ASV līdz šim ir bijušas ciešas un ilgstošas - Dānija iegādājas amerikāņu F-35 iznīcinātājus, un pērn Dānijas parlaments apstiprināja likumprojektu, kas ļauj izveidot ASV militārās bāzes Dānijas teritorijā. Tomēr šāds lēmums izpelnījies arī kritiku – oponenti apgalvo, ka tas grauj Dānijas suverenitāti, padarot valsti atkarīgāku no ASV.
Jaunā vienošanās paplašina iepriekšējo, kas tika noslēgta 2023. gadā ar Baidena administrāciju, piešķirot ASV karavīriem plašas piekļuves tiesības Dānijas gaisa spēku bāzēm.