Kamēr Latvijā vēl domā, Kanādas province pāriet uz pastāvīgo vasaras laiku
Kanādas province Britu Kolumbija nolēmusi atteikties no pārejas uz ziemas laiku, un 8. martā paredzētā pulksteņrādītāju pārbīde vienu stundu uz priekšu tur būs pēdējā.
Jaunā laika josla paredzēta, lai mazinātu traucējumus ģimenēm un nodrošinātu papildu stundu vakara gaismas ziemas mēnešos, norādīja premjerministra Deivida Ebija birojs. Ebijs pirmdien paziņoja, ka iedzīvotāji ir skaidri pauduši savu attieksmi, ka ikgadējā ziemas un vasaras laika maiņa “viņiem nedarbojas”.
“Šis lēmums neattiecas tikai uz pulksteņiem. Tas ir domāts, lai ģimenēm atvieglotu dzīvi, mazinātu traucējumus uzņēmumiem un atbalstītu stabilu, plaukstošu ekonomiku,” paziņoja provinces premjers. “Ceru, ka amerikāņu kaimiņi drīz mums pievienosies, izbeidzot traucējošās laika maiņas.”
2019. gada pētījumā noskaidrots, ka 93% dalībnieku atbalstīja vasaras laiku visa gada garumā, norādot uz veselības un labbūtības apsvērumiem.
No novembra līdz martam Klusā okeāna laika josla sakritīs ar kaimiņu provinces Albertas un citu reģionu laiku, kas ievēro Kalnu standarta laiku. No marta līdz novembrim Britu Kolumbijā pulkstenis rādīs tikpat, cik ASV rietumkrasta štatos Kalifornijā, Vašingtonā un Oregonā, kuri arī apsver līdzīgas izmaiņas.
Savukārt Latvijā, gluži kā pārējā Eiropas Savienībā pāreja uz vasaras laiku notiks marta pēdējā svētdienā, proti, 29. martā plkst. 3 no rīta. Laika maiņa notiek, ņemot vērā, ka ES līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts. Šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība - vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to vasaras laiks šogad būs spēkā līdz 26. oktobrim.
Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Kopš 1997. gada vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.
Jau ziņots, ka 2018.gadā Eiropā aktualizējās jautājums par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību. Tāpēc Eiropas Komisija (EK) veica ES dalībvalstu iedzīvotāju aptauju, kurā lielākā daļa iedzīvotāju pauda viedokli, ka pastāvošā kārtība būtu atceļama. EK iepazīstināja ES dalībvalstis ar jaunas direktīvas projektu, rosinot pārtraukt sezonālo laika maiņu visā ES teritorijā. Tomēr, tā kā dalībvalstīm bija nepieciešams papildu laiks nacionālajām konsultācijām un iedzīvotāju vēlmju apzināšanai, ES līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts. Latvijas valdība nolēma, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas.