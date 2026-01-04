Berlīne sāk atgūties no diversijas, kas ziemas salā bez elektrības atstāja desmitiem tūkstošus mājsaimniecību
Tūkstošiem mājsaimniecību Berlīnes dienvidrietumu daļā svētdien atjaunota elektrības padeve, kas tika pārtraukta sestdien ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ.
Ārkārtas situāciju dienesti sestdienas rītā saņēma informāciju, ka aizdegušies vairāki augstsprieguma kabeļi pie tilta netālu no spēkstacijas. Ugunsdzēsēji ātri nodzēsa ugunsgrēku, taču Berlīnes dienvidrietumos bez elektrības palika aptuveni 45 500 mājsaimniecību un 2200 uzņēmumu.
Berlīnes mērs Kajs Vegners šo dedzināšanu raksturoja kā politiski motivētu uzbrukumu, ko pastrādājuši kreisie ekstrēmisti.
"Ir nepieņemami, ka kreisie ekstrēmisti atkal uzbrūk mūsu elektrotīklam un apdraud cilvēku dzīvības," paziņoja Vegners, atsaucoties uz līdzīgu incidentu, kas Berlīnē notika septembrī. Toreiz Berlīnē desmitiem tūkstošu cilvēku palika bez elektrības pēc tam, kad ugunsgrēks bija skāris elektrības balstus. Arī šajā gadījumā policijai bija aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, un internetā atbildību par ugunsgrēka izraisīšanu uzņēmās kāds vārdā nenosaukts anarhistu grupējums.
Sestdien elektrības pārtraukums skāra ielu apgaismojumu, mobilos sakarus, luksoforus un saldētavas lielveikalos, kā arī privātās mājsaimniecības.
Policija veic izmeklēšanu par ļaunprātīgu dedzināšanu. Zināms, ka drošības dienests ir saņēmis vēstuli, kurā kāds grupējums uzņēmies atbildību par dedzināšanu.
"4. janvārī līdz plkst. 3.23 (plkst. 4.23 pēc Latvijas laika) mums bija izdevies atjaunot elektroapgādi aptuveni 7000 mājsaimniecību un 150 uzņēmumiem," šorīt ziņoja tīkla operators "Stromnetz Berlin". Uzņēmums brīdināja, ka daudziem klientiem elektrības padevi nebūs iespējams atjaunot ātrāk par ceturtdienu.
Berlīnes un Brandenburgas Uzņēmēju asociācija (UVB) lēš, ka elektrības padeves pārtraukums uzņēmumiem nodarījis miljoniem eiro lielus zaudējumus.
Šī situācija rada ārkārtēju spriedzi uzņēmumiem un liecina par nepieciešamību labāk aizsargāt sensitīvas iekārtas, norādīja UVB vadība, piebilstot, ka šis gadījums parāda, ka "mūsu infrastruktūra nav pietiekami aizsargāta pret uzbrukumiem un negadījumiem".