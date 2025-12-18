Ukrainas droni Krimā veikuši triecienu pa "trekniem" okupantu mērķiem simtiem miljonu dolāru vērtībā
Ukrainas drošības dienests (SBU) Krimā veica spēcīgu triecienu pa augstvērtīgiem okupantu mērķiem simtiem miljonu ASV dolāru vērtībā, tostarp iznīcinātājam MiG-31.
Ukrainas drošības dienests (SBU) uzbruka Belbekas lidlaukam okupētajā Krimā, iznīcinot pretgaisa aizsardzības sistēmas, radaru stacijas un MiG-31 lidmašīnu.
18. decembra naktī Ukrainas droni no Ukrainas drošības dienests (SBU) īpašo operāciju centrs "Alfa" veica precīzus triecienus Krievijas aprīkojumam Belbekas militārajā lidlaukā Krimā, iznīcinot vairākas pretgaisa aizsardzības sistēmas un okupācijas armijas lidmašīnu.
Saskaņā ar Ukrainas Drošības dienesta datiem, tajā pašā naktī, 18. decembrī, tālas darbības rādiusa droni no vienības "Alfa" veiksmīgi uzbruka Krievijas pretgaisa aizsardzības objektiem Belbekas lidlaukā okupētajā Krimā.
Precīzie triecieni iznīcināja:
- divas "Nebo-SVU" agrīnās brīdināšanas sistēmas, katras vērtība bija no 60 līdz 100 miljoniem ASV dolāru;
- 92N6 radaru staciju, kas ir daļa no S-400 Triumph pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas (paredzamā cena 30 miljoni ASV dolāru iekšzemē un aptuveni 60 miljoni ASV dolāru eksportā);
- pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu "Pantsir-S2" (cena no 12 līdz 19 miljoniem ASV dolāru atkarībā no tirgus);
- iznīcinātājs "MiG-31" ar pilnu munīcijas komplektu, kuras cena svārstās no 30 līdz 50 miljoniem ASV dolāru atkarībā no konfigurācijas un bruņojuma.
SBU norāda, ka šo slāņveida pretgaisa aizsardzības sistēmas elementu iznīcināšana ievērojami vājina Krievijas karaspēka aizsardzību Krimā un samazina to spēju nosegt svarīgus militāros un loģistikas objektus. Ukrainas spēki turpina sistemātiski iznīcināt krievu iebrucēju armijas pretgaisa aizsardzības līdzekļus, kas paver ceļu turpmākām operācijām Krimas virzienā.