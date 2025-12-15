Unikāla operācija Novorosijskas ostā - ukraiņu droni uzspridzina 400 miljonus vērtu Krievijas zemūdeni
Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņoja, ka pirmo reizi SBU zemūdens aparāti "Sub Sea Baby" uzspridzinājuši Krievijas "Varšavjanka" klases zemūdeni, kuras vērtība ir vismaz 400 miljoni ASV dolāru, un zemūdene faktiski ir izsista no ierindas.
"Ukrainas Drošības dienests veica vēl vienu unikālu speciālu operāciju un sarīkoja jūras "blīkšķi" Novorosijskas ostā. Pirmo reizi vēsturē zemūdens bezpilota aparāti "Sub Sea Baby" uzspridzināja Krievijas "Varšavjanka" klases zemūdeni. Sprādziena rezultātā zemūdene tika kritiski bojāta un faktiski izsista no ekspluatācijas," teikts SBU preses dienesta paziņojumā.
Tiek ziņots, ka zemūdenē atradās četras "Kalibr" spārnotās raķetes, ko ienaidnieks izmanto, lai uzbruktu Ukrainas teritorijai. "Tā bija SBU 13. Galvenās militārās pretizlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Jūras spēku kopīga operācija," teikts paziņojumā.
"Varšavjanka" klases zemūdenes maksā aptuveni 400 miljonus ASV dolāru. SBU norāda, ka, ņemot vērā noteiktās starptautiskās sankcijas, līdzīgas zemūdenes būvniecība tagad varētu izmaksāt līdz pat 500 miljoniem ASV dolāru.
Uzspridzinātā zemūdene bija spiesta palikt Novorosijskas ostā, pateicoties veiksmīgām jūras aparātu "Sea Baby" operācijām, kas izdzina Krievijas kuģus un zemūdenes no Sevastopoles līča uz laiku okupētajā Krimā.