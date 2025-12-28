Sīrijā izceļas protestētāju sadursmes
Svētdien Sīrijas piekrastes pilsētās izcēlās sadursmes starp protestētājiem no alavītu reliģiskās minoritātes un valdības atbalstītājiem.
Tūkstošiem protestētāju pulcējās piekrastes pilsētās Latākijā un Tartūsā, kā arī citviet divas dienas pēc tam, kad alavītu mošejā Homsas pilsētā lūgšanu laikā notika sprādziens, kurā tika nogalināti astoņi cilvēki un vēl 18 tika ievainoti.
Svētdienas demonstrācijas aicināja rīkot ārpus Sīrijas dzīvojošais alavītu šeihs Gazals Gazals, kurš vada grupu Augstākā alavītu islāma padome Sīrijā un diasporā.
Latākijā valdību atbalstošie protestētāji meta akmeņus uz alavītu demonstrantiem, bet protestētāju grupa piekāva kādu otras puses demonstrantu. Drošības spēki mēģināja izklīdināt abas puses, tostarp šaujot gaisā.
Sīrijas valsts televīzija ziņo, ka Tartūsas apgabalā tika ievainoti divi drošības spēku pārstāvji, kad kāds policijas iecirknī iemeta rokas granātu, un Latākijā tika aizdedzinātas drošības spēkiem piederošas automašīnas.
Sprādzienā mošejā Sīrijas centrālajā daļā piektdien tika nogalināti astoņi cilvēki, un tiek uzskatīts, ka šis ir pirmais uzbrukums, kas vērsts pret mošeju Sīrijā kopš ilggadējā valdnieka Bašara al Asada režīma gāšanas pagājušajā gadā.
Nevalstiskā organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" informēja, ka mošeju apmeklē alavītu minoritātes kopiena.
Atbildību par uzbrukumu uzņēmās grupējums "Saraya Ansar al Sunna". Platformā "Telegram" tas ziņoja, ka grupējuma kaujinieki "uzspridzināja vairākas sprādzienbīstamas ierīces" Imama Ali mošejā, kas atrodas alavītu apdzīvotā apvidū.
Grupējums tika izveidots pēc Asada gāšanas, un jūnijā tas uzņēmās atbildību par spridzināšanu Damaskas baznīcā.
Sīrijas valdība pēdējā laikā ir pastiprinājusi kampaņu pret teroristu organizāciju "Islāma valsts" un Asada lojālistiem.
Kopš Asada gāšanas no amata pagājušā gada decembrī Sīriju ir satricinājuši vairāki vardarbības gadījumi reliģisku iemeslu dēļ.
Martā Asada lojālisti tika apsūdzēti par drošības spēku apšaudīšanu vairākās Sīrijas provincēs, kas izraisīja plaša mēroga militāro operāciju, ko veica jaunā Sīrijas valdība.
Pēc tam vardarbība strauji pieauga un lielā mērā sadalījās pēc sektantiskā principa. Daudzi no bojāgājušajiem bija alavītu minoritātes pārstāvji. Šai šiītu sektai pieder Asads.
Jūnijā pašnāvnieka sprādzienā grieķu pareizticīgo baznīcā Damaskā tika nogalināti 25 cilvēki. Iekšlietu ministrija šajā uzbrukumā vainoja grupējumu "Islāma valsts".