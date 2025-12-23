Vēsturisks pagrieziens: Vācija pirmo reizi kopš 2011. gada uz dzimteni izraida sīrieti - rūdītu noziedznieku
Pirmo reizi kopš 2011. gada, kad Sīrijā sākās pilsoņkarš, Vācija uz viņa izcelsmes zemi izraidījusi kādu sīrieti, otrdien paziņojusi Iekšlietu ministrija.
Sīrietis, kas iepriekš Vācijā notiesāts par kriminālnoziegumiem, otrdienas rītā ar lidmašīnu tika nogādāts Damaskā un nodots Sīrijas varasiestādēm, pavēstīja ministrija.
"Mūsu sabiedrībai ir leģitīmas intereses gādāt, lai noziedznieki atstātu mūsu valsti," paziņojumā presei uzsvēris iekšlietu ministrs Aleksandrs Drobints.
Iepriekš vairākus mēnešus Vācija veda sarunas ar Sīrijas valdību, lai vienotos par sīriešu izraidīšanu. Līdzīgu vienošanos Berlīne centās panākt arī ar talibu režīmu Afganistānā.
Konservatīvo vadītā Vācijas valdība sīriešu izraidīšanas atsākšanu izvirzīja par diplomātisku prioritāti kopš Sīrijas diktatora Bašara al Asada režīma gāšanas pagājušā gada nogalē.
Jūlijā par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas kopš 2011. gada uz viņa izcelsmes valsti izraidījusi kādu sīrieti, kļuva Austrija.
Vācijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka tagad vienošanās panākta gan ar Damasku, gan Kabulu, lai varētu regulāri izraidīt sīriešu un afgāņu noziedzniekus un citas bīstamas personas.
Kopš 2015. gada, kad toreizējā kanclere Angela Merkele atvēra valsts robežas nekontrolētai nelegālo imigrantu plūsmai, Vācijā ieradies aptuveni miljons sīriešu.
Otrdien izraidītais Sīrijas pilsonis Ziemeļreinas-Vestfālenes zemē izcieta cietumsodu, kas viņam piespriests par laupīšanu vainu pastiprinošos apstākļos, miesas bojājumu nodarīšanu un izspiešanu.
Otrdien tika izraidīts arī kāds Afganistānas pilsonis, kas notiesāts par apzinātu miesas bojājumu nodarīšanu un citiem noziegumiem.