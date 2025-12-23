"Amazon" nav ļāvis pieteikties darbā 1800 ziemeļkorejiešiem
ASV interneta tirdzniecības uzņēmums "Amazon" bloķējis vairāk nekā 1800 ziemeļkorejiešu mēģinājumus pieteikties darbā, paziņojis "Amazon" drošības direktors Stīvens Šmits.
Phenjanas režīms liek Ziemeļkorejas informācijas tehnoloģiju speciālistiem censties iekārtoties attālinātā darbā ārzemēs, lai pelnītu ārvalstu valūtu režīmam.
Vietnē "LinkedIn" publicētā ierakstā Šmits norāda, ka Ziemeļkorejas pilsoņi "mēģina attālināti iekārtoties darbā par informācijas tehnoloģiju speciālistiem uzņēmumos visā pasaulē, jo īpaši ASV".
Šmits vēsta, ka "Amazon" pēdējā gada laikā ir saņēmis gandrīz par trešdaļu lielāku ziemeļkorejiešu pieteikumu skaitu.
Ziemeļkorejieši parasti izmanto "klēpjdatoru fermas" - datorus, kas atrodas ASV, bet tiek vadīti attālināti no ārvalstīm, raksta Šmits..
Viņš brīdina, ka šī problēma "nav raksturīga tikai "Amazon"" un "visticamāk, ka tā notiek visā nozarē".
Šmits norāda, ka ziemeļkorejiešu pieteikumos ir nepareizi formatēti tālruņa numuri un apšaubāmi izglītības dokumenti.
Jūlijā kādai sievietei ASV Arizonas štatā tika piespriests vairāk nekā astoņu gadu cietumsods par "klēpjdatoru fermas" vadīšanu, palīdzot Ziemeļkorejas informācijas tehnoloģiju speciālistiem iegūt attālinātu darbu vairāk nekā 300 ASV uzņēmumos.
Šī shēma viņai un Ziemeļkorejai deva vairāk nekā 17 miljonu ASV dolāru ienākumu, paziņoja Savienoto Valstu amatpersonas.