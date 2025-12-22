Itālija "Apple" nosaka 98 miljonu eiro naudassodu
Itālijas konkurences uzraugs AGCM pirmdien paziņoja, ka ASV tehnoloģiju milzim "Apple" piemērojis 98 miljonu eiro naudassodu saistībā ar tā lietotņu izsekošanas privātuma funkciju.
AGCM norāda, ka "Apple" ir pārkāpis trešo pušu izstrādātāju privātuma noteikumus tirgū, kurā uzņēmumam ar ietotņu veikala "App Store" l starpniecību ir ārkārtīgi dominējošs stāvoklis.
Regulators izmeklēšanā ir konstatējis, ka "Apple" trešo pušu izstrādātājiem, kas savas lietotnes piedāvā "App Store", nosaka privātuma noteikumus ar ierobežojošu raksturu.
"Apple" lietotņu izsekošanas pārskatāmības (ATT) noteikumi "tiek piemēroti vienpusēji un kaitē "Apple" komerciālo partneru interesēm," vēstī AGCM.
Francijas konkurences regulators martā "Apple" saistībā ar tā lietotņu izsekošanas privātuma funkciju piemēroja 150 miljonu eiro naudassodu.
Iestādes Vācijā, Itālijā, Rumānijā un Polijā arī sākušas līdzīgas izmeklēšanas saistībā ar ATT, kuru "Apple" reklamē kā privātuma aizsardzības mehānismu.
"Apple" 2021. gadā ieviestā funkcija pieprasa lietotnēm pirms lietotāju darbību izsekošanas citās lietotnēs un vietnēs saņemt lietotāju piekrišanu.
Ja lietotājs atsakās piekrišanu dot, lietotne zaudē piekļuvi lietotāja reklāmas identifikatoram, kas nodrošina mērķtiecīgas reklāmas.
Kritiķi norāda, ka "Apple" izmanto šo sistēmu savu reklāmas pakalpojumu veicināšanai, vienlaikus ierobežojot konkurentu darbību.