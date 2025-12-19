Romā būs jāmaksā par piekļuvi vienai no populārākajām apskates vietām
Tūristiem būs jāmaksā divu eiro ieejas maksa, lai piekļūtu slavenajai Romas Trevi strūklakai, piektdien paziņoja Romas mērs Roberto Gualtjeri.
Vienu no slavenākajām pasaules strūklakām arī turpmāk varēs aplūkot no attāluma bez maksas, bet tuvāk tai varēs piekļūt tikai biļešu īpašnieki, preses konferencē sacīja Gualtjeri.
"No 1. februāra mēs ieviešam maksas biļeti sešiem objektiem" Itālijas galvaspilsētā, arī Trevi strūklakai, sacīja mērs.
Ieeja pārējos piecos objektos maksās piecus eiro.
XVIII gadsimtā celtās strūklakas apskate ir daudzu Romas viesu apmeklējamo objektu saraksta augšgalā.
Monētas iemešana ūdenī kļuvusi par tik populāru tradīciju, ka iestādes ik nedēļu savāc tūkstošiem eiro, kas pēc tam tiek nodoti labdarības organizācijai "Caritas".
Strūklakas slavas dēļ pūļi laukumā ap baroka laikmeta šedevru bieži vien ir tik lieli, ka ir grūti to pienācīgi apskatīt.
No 1. janvāra līdz 8. decembrim laukumu tieši pretī strūklakai apmeklējuši aptuveni deviņi miljoni tūristu - vidēji 30 000 cilvēku dienā, sacīja Gualtjeri.
Teritoriju pie strūklakas iecienījuši arī kabatzagļi, un Romas amatpersonas jau gadiem ilgi apspriedušas dažādus veidus, kā regulēt piekļuvi.
Romas iedzīvotājiem piekļuve būs bez maksas.
Pilsētas dome lēš, ka biļetes par piekļuvi Trevi strūklakai varētu ienest 6,5 miljonus eiro gadā, sacīja mērs.
Maksa par apmeklējumu pēdējos gados ieviesta arī citiem kultūras un vēstures pieminekļiem.