Strauji izplatās runas par Krievijas milzu armiju Baltkrievijā pie NATO robežas. Lietuvas armija reaģē
Pēdējo stundu laikā sociālajos tīklos aktīvi izplatās vēstījumi par to, ka Latvijas kaimiņvalstī Baltkrievijā jau izvietoti līdz pat 360 000 Krievijas karavīru, kas varētu būt gatavi jebkurā brīdī uzbrukt NATO dalībvalstīm.
‼️‼️‼️ BREAKING — “We are witnessing that Russia has deployed two army corps in Belarus — approximately 360,000 troops. Rutte (the NATO Secretary General) previously downplayed the severity of the situation, but now he too senses that matters are escalating. The next two years… pic.twitter.com/jdHgUNCHu3— Visioner (@visionergeo) December 16, 2025
Šādi vēstījumi strauji izplatījušies pēc Vācijas Kristīgo demokrātu apvienības (CDU) ārpolitikas eksperta Roderiha Kīzevetera izteikumiem 16. decembra intervijā n-tv, kurā viņš stāstīja par Baltkrievijas teritorijā izvietotajiem 350 000 līdz 360 000 Krievijas karavīriem kaujas gatavībā un brīdināja, ka 2026. un 2027. gads būs kritiski reģionālajai drošībai. Viņš sacīja, ka pašlaik Baltkrievijā atrodas divi Krievijas armijas korpusi.
Pēc šīs intervijas zibenīgā ātrumā sāka izplatīties trauksmaini vēstījumi par milzīgo Krievijas armijas klātbūtni, tiesa, daudzi uz šo ziņu reaģēja skeptiski. Uz šiem vēstījumiem nācās reaģēt Lietuvas armijai, kas savā “Facebook” vietnē publicēja šo ziņu atspēkojumu.
“Internetā izplatās kāda ārvalstu medija publicēta informācija par to, ka Baltkrievijā it kā dislocēti vairāk nekā 300 tūkstoši Krievijas konvencionālo spēku karavīru, kuri jebkurā brīdī esot gatavi uzbrukt NATO. Īsumā – Baltkrievijā nav ne tuvu kaut kā tamlīdzīga,” paziņoja Lietuvas armija. Tā norādīja, ka Krievijas spēki ir izvietoti Ukrainā un to nav pie Lietuvas un citu NATO kaimiņvalstu robežas, tādēļ nevar runāt par šādu nepastāvošo karaspēka vienību izmantošanu.