Jauni pierādījumi Parubija slepkavības lietā: slēpnī atrasts ierocis ar slepkavas DNS pēdām un ne tikai
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) darbinieki atrada Makarova pistoli, kas tika izmantota Andrija Parubija nogalināšanai, un tika apstiprināta arī slepkavas iesaiste Krievijas specdienestu darbā.
Ukrainas Drošības dienesta izmeklētāji atrada pistoli, ar kuru tika nogalināts tautas deputāts Andrijs Parubijs. SBU preses dienests ziņo, ka slēpnī, kas sagatavots pēc nozieguma izdarīšanas, atrasts ierocis ar trokšņa slāpētāju un slepkavas DNS pēdām.
SBU savāca jaunus neapgāžamus pierādījumus pret aizdomās turēto tautas deputāta Andrija Parubija slepkavībā, kurš, pēc izmeklēšanas datiem, rīkojies pēc Krievijas specdienestu rīkojumiem. Izmeklēšanas laikā tiesībsargājošo iestāžu darbinieki atrada Makarova pistoli ar trokšņa slāpētāju, no kura tika izšauts nāvējošais šāviens, kā arī uz ieroča atrada slepkavas DNS pēdas. Ierocis atradās slēpnī, ko noziedznieks bija aprīkojis pēc slepkavības.
Turklāt SBU saņēma videoierakstu, kurā slepkava meža apvidū slēpj pistoli un ziņo par to savam kuratoram no Krievijas Federācijas. Saskaņā ar provizoriskiem datiem, atrastais ierocis bija paredzēts arī citu pasūtījuma slepkavību veikšanai Ukrainas teritorijā. Pēc nozieguma pastrādāšanas slepkava mēģināja pamest valsti, bet SBU un Nacionālā policija viņu aizturēja Hmeļņickas apgabalā, kad viņš mēģināja nelegāli šķērsot robežu.
Aizdomās turētajam jau ir izvirzītas apsūdzības par šādiem pantiem: - Ukrainas Kriminālkodeksa 112. pants (uzbrukums (vai atentāts) pret tautas deputāta dzīvību saistībā ar viņa valsts darbību.); - Ukrainas Kriminālkodeksa 111. panta 2. daļa (nodevība kara stāvokļa apstākļos).
Jaunie pierādījumi ļāva SBU izmeklētājiem celt aizdomās turamās personas pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 436-2. panta 1. un 3. daļas par Krievijas Federācijas bruņotās agresijas pret Ukrainu attaisnošanu, tās atzīšanu par likumīgu un agresijas dalībnieku slavināšanu. Izmeklēšanu Ļvivas apgabalā veica SBU darbinieki apgabala prokuratūras procesuālajā vadībā.
SBU noskaidroja, ka tautas deputāta Andrija Parubija slepkavībā aizdomās turētais izpildīja Krievijas specdienestu rīkojumu un rīkojās pēc no Krievijas saņemtajiem norādījumiem. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka Andrija Parubija slepkava Mihails Sceļņikovs ilggadējs Krievijas atbalstītājs, regulāri parādījās Krievijas ēterā un izplatīja Kremļa vēstījumus, noliedzot masu slepkavības Bučā.