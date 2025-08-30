Ļvivā gaišā dienas laikā uz ielas nošauts bijušais Ukrainas parlamenta spīkers Parubijs
Ļvivas policija izmeklē plaši pazīstamas sabiedriskās un politiskās personas slepkavību, kuru gaišā dienas laikā nošāva nezināms uzbrucējs.
Sestdien, 30. augustā, Ļvivā, pilsētas Frankivskas rajonā, notika traģiska apšaude, kurā gāja bojā pazīstama sabiedriskā un politiskā persona, bijušais Augstākās Radas spīkers Andrijs Parubijs.
Par noziegumu ziņoja Ļvivas apgabala policija. Upura identitāti apstiprināja "Suspilne", atsaucoties uz savu avotu, kā arī Ļvivas apgabala valsts administrācijas vadītāju Maksimu Kozicki.
Valsts policija sāka izmeklēšanu par slepkavības apstākļiem. Pēc tiesībsargājošo iestāžu darbinieku teiktā, signāls par notikušo tika saņemts ap pusdienlaiku.
Vīrietis guva smagus ievainojumus un nomira notikuma vietā, viņu nebija iespējams glābt.
Politiķis sašauts piecas reizes, liecina izdevuma "Ukrainska pravda" informācija.
Prezidents Volodimirs Zelenskis izteicis līdzjūtību tuviniekiem.
"Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko un ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko tikko ziņoja par pirmajiem zināmajiem briesmīgās slepkavības apstākļiem Ļvivā," sociālajos tīklos raksta Zelenskis.
"Nogalināts Andrijs Parubijs. Izsaku līdzjūtību ģimenei un draugiem," pauda prezidents.
Šāvēja identitāte vēl tiek noskaidrota. Tiesībsargājošo iestāžu darbinieki veic visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu nozieguma motīvus un aizturētu vainīgo.
Ukrainische Medien mit erstem Bild des mutmaßlichen Auftragsmörders, der den Abgeordneten Nazi Parubiy tötete.— 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃™️ (@Eiernockerln) August 30, 2025
Getarnt als Essenslieferant. 🍕
Berichte über 💥💥💥💥💥💥💥💥abgefeuerte Schüsse❗️ pic.twitter.com/U5JlfGCsEA
Noziedznieka meklēšana notiek visā Ļvivas apgabalā. Saskaņā ar provizorisku neoficiālu informāciju no plašsaziņas līdzekļiem, šāvējs bija nezināms vīrietis, piegādes dienesta kurjers. Viņš brauca ar motociklu, viņa seja bija paslēpta zem ķiveres. Soctīklos publicēta arī pirmā iespējamā noziedznieka fotogrāfija, taču viņa identitāte joprojām nav zināma.
Parubijs bijis vairāku parlamenta sasaukumu deputāts. Spīkera amatu viņš ieņēma no 2016. līdz 2019.gadam.