Šodien 07:30
Ukrainā aizturēts Parubija iespējamais slepkava
Ukrainā aizturēts aizdomās turamais par bijušā parlamenta spīkera Andrija Parubija slepkavību, naktī uz pirmdienu pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītājs Vasiļs Maļuks tikko ziņoja par aizdomās turamā par Andrija Parubija slepkavību aizturēšanu," sociālajos tīklos paziņoja prezidents.
Aizdomās turamais aizturēts Hmeļnickas apgabalā, pavēstīja iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.
"Kārtējo reizi policisti un SBU darbinieki parādīja augstu profesionālo līmeni. 24 stundas pēc slepkavības jau bija nonākuši uz šāvēja tiešām pēdām, bet pēc 36 stundām - aizturēja," klāstīja ministrs.
Parubijs tika nošauts sestdien Ļvivā.