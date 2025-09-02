Ukrainas bijušā spīkera Parubija slepkavībā atzinies 52 gadus vecs vīrietis. Politiķis nonāvēts, jo it kā "gadījās pa ceļam"
Ukrainas politiķa un bijušā Augstākās Radas spīkera Andrija Parubija slepkavībā atzinies kāds 52 gadus vecs vīrietis. Lai gan apsūdzētais otrdien, 2. septembrī, medijiem apgalvoja, ka Parubiju nošāva, jo viņš "gadījās pa ceļam", Ukrainas varas iestādes šādu versiju noliedz.
Jau ziņots, ka sestdien, 30. augustā, Ļvivā notika apšaude, kurā tika aukstasinīgi noslepkavots bijušais Ukrainas Augstākās Radas spīkers Andrijs Parubijs - politiķis, kas tiek uzskatīts par vienu no galvenajām personām Ukrainas proeiropiskajās protestu kustībās 2004. un 2014. gadā, un kuru 2023. gadā meklēšanā izsludināja Krievija.
Ļvivā nonāvēts Ukrainas bijušais spīkers Andrijs Parubijs
Ukrainas politiķa un bijušā Augstākās Radas spīkera Andrija Parubija slepkavībā atzinies kāds 52 gadus vecs vīrietis.
Politiķis tika sašauts gaišā dienas laikā uz ielas - viņu skāra piecas lodes, un viņš notikuma vietā gāja bojā. "Slepkava izcēlās ar īpašu nežēlību," notikušo komentēja policijas priekšnieks Ivans Vigovskis. Amatpersona atklāja, ka noziedznieks slepkavībai bija gatavojies ilgstoši un jau ilgāku laiku bija sekojis Parubija gaitām. Slepkavības brīdī viņš bija tērpies kā kurjers, bet pēc apšaudes iemeta ieroci mugursomā un no notikuma vietas aizbēga. Pēc tam viņš pārģērbās, atbrīvojās no ieroča un centās slēpties Hmeļnickas rajonā.
Pēc slepkavības tika mobilizēti Ļvivas apgabala un Nacionālās policijas spēki, kuriem izdevās 36 stundu laikā slepkavu notvert. "Slepkava ir aizturēts un nepieciešamie pierādījumi ir savākti. Mēs zinām, ka slepkavība nebija nejauša un tās pēdas ved uz Krieviju," norādīja Vigovskis.
Otrdien, 2. septembrī, aizturētais sniedza komentārus arī vietējiem žurnālistiem un slepkavībā atzinās. Tomer viņš pauda, ka upuris tika izvēlēts nejauši, jo politiķis "gadījās tuvumā". "Ja es dzīvotu Vinnicā, iespējams, upuris būtu bijis Petja [valsts nodevībā apsūdzētais bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko]. Tāpat viņš noliedza savu saistību ar Krievijas specdienestiem.
Tikmēr "Radio Liberty" ziņoja, ka vīrietis aizturēšanas brīdī esot runājis par saviem sakariem ar krieviem, bet Ukrainas 5. kanāls ziņoja, ka aizdomās turēto vairāk nekā gadu šantažēja Krievijas specdienesti, kuri solīja vīrietim atklāt viņa dēla atrašanās vietu. 52 gadus vecā vīrieša dēls karoja Ukrainas armijā un vairāk nekā gadu ir pazudis bez vēsts.