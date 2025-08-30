Pasaulē
Šodien 18:42
Zelenskis: Ukrainas politiķa Parubija slepkavība bija “rūpīgi izplānota”
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas politiķa slepkavība Ļvivā bijusi “rūpīgi izplānota”.
“Telegram” publicētā paziņojumā un videouzrunā Zelenskis sacīja, ka policija viņu regulāri informē par izmeklēšanas gaitu. “Noziegums, diemžēl, bija rūpīgi izplānots. Taču tiek darīts viss, lai šo noziegumu atrisinātu,” viņš norādīja.
Prezidents piebilda, ka izsaka līdzjūtību Parubija ģimenei.
Parubijs bijis vairāku parlamenta sasaukumu deputāts. Spīkera amatu viņš ieņēma no 2016. līdz 2019.gadam. Vēlēšanās 2019.gadā Parubijs parlamentā tika ievēlēts no eksprezidenta Petro Porošenko partijas "Eiropeiskā solidaritāte" saraksta.