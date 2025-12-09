Ukraina: Trampa padomnieki telefoniski gribēja panākt vienošanos par Donbasa nodošanu Putinam
ASV neseno sarunu gaitā centušās panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nekavējoties piekrīt atdot Krievijai visu Donbasu, vēsta tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem.
Ukrainas un ASV sarunu centrā bija divi jautājumi - Krievijas prasība Ukrainai atdot visu Donbasu, arī teritorijas, ko Krievija vēl nav sagrābusi, un Ukrainas prasības par nopietnām ASV drošības garantijām, lai novērstu Krievijas agresiju nākotnē.
Kā norādīja Ukrainas amatpersona, ASV priekšlikums no Kijivas viedokļa ir pasliktinājies pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Kremlī piecas stundas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu tikās Trampa padomnieki Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Divu stundu ilgajā telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu pēc šīs tikšanās Vitkofs un Kušners "vēlējās no Zelenska viennozīmīgu "jā"", sacīja amatpersona. "Radās iespaids, ka ASV dažādos veidos centās mūs pārliecināt par Krievijas vēlmi sagrābt visu Donbasu un ka amerikāņi vēlējās, lai Zelenskis telefonsarunā tam pilnībā piekristu," sacīja Ukrainas amatpersona.
Tajā pašā laikā Ukrainas un ASV amatpersonas norāda, ka, neraugoties uz zināmu progresu, nav panākts izrāviens teritoriālajos jautājumos vai drošības garantijās.
Saskaņā ar "Axios" avotiem Zelenskis telefonsarunā ar Vitkofu un Kušneru sacījis, ka ASV priekšlikumu saņēmis tikai pirms stundas un vēl nav ar to iepazinies.
Ukrainas avots norādīja, ka ASV priekšlikumā ir iekļauti stingrāki nosacījumi nekā iepriekšējās versijās par tādiem jautājumiem kā teritorija un kontrole pār atomelektrostaciju Zaporižjā un ka tajā nav atbildēts uz galvenajiem jautājumiem par drošības garantijām. "Ir svarīgi jautājumi, kas saistīti ar teritoriju, kas ir jāapspriež sīkāk - kas ko kontrolē, kas kur paliek, kas izved karaspēku, un, ja Ukraina atvelk karaspēku no kontaktlīnijas, kā garantēt, ka Krievija darīs to pašu un neturpinās karadarbību," sacīja avots.
Tomēr Ukrainas amatpersona sacīja, ka ASV puse, šķiet, gaidīja, ka Zelenskis vienkārši piekritīs telefoniski.
Vienlaikus ASV amatpersona uzstāja, ka pašreizējo projektu būtiski ietekmējuši Ukrainas puses priekšlikumi un ka Kušners un Vitkofs esot izdarījuši spiedienu uz Putinu, lai tas piekristu dažām Ukrainas prasībām.
Pirmdien Zelenskis Londonā tikās ar Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderiem, lai formulētu kopēju nostāju par Trampa plānu.
ASV un Ukrainas amatpersonas norāda, ka Trampa administrācija Zelenska tikšanos Dauningstrītā uzskata par veltīgu mēģinājumu iegūt laiku sarunās par Trampa miera plānu.