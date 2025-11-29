Koledžas pirmkursniece tiek deportēta no ASV, lidojot mājās, lai pārsteigtu ģimeni Pateicības dienā
Koledžas pirmkursniece, kura mēģināja lidot no Bostonas uz Teksasu, lai pārsteigtu savu ģimeni Pateicības dienā, tā vietā tika deportēta uz Hondurasu, pārkāpjot tiesas rīkojumu, apgalvo meitenes advokāts.
19 gadus vecā Lusija Lopesa Bejosa jau bija izgājusi drošības kontroli Bostonas Logana starptautiskajā lidostā 20. novembrī, kad viņai tika paziņots, ka ir problēma ar viņas iekāpšanas karti, sacīja advokāts Tods Pomerlo. Pēc tam Babsonas koledžas studenti aizturēja imigrācijas amatpersonas un divu dienu laikā nosūtīja uz Teksasu un pēc tam uz Hondurasu, valsti, ko viņa pameta 7 gadu vecumā.
"Viņa ir absolūti sagrauta," sacīja Pomerlo. "Viņas koledžas sapnis ir salauzts."
Saskaņā ar ASV Imigrācijas un muitas dienesta datiem, imigrācijas tiesnesis 2015. gadā lika Lopesu Bejosu deportēt. Advokāts teica, ka meitene nezināja par izraidīšanas rīkojumu, un vienīgais ieraksts, ko viņš ir atradis, liecina, ka Bejosas lieta tika slēgta 2017. gadā.
"Viņi viņu sauc pie atbildības par kaut ko, ko viņi apgalvo, ka tas noticis pirms desmit gadiem, par ko viņa neko nezina un neuzrāda nekādus pierādījumus," sacīja advokāts.
Dienu pēc Lopesas Bejosas aresta federālais tiesnesis izdeva ārkārtas rīkojumu, kas aizliedz valdībai vismaz 72 stundas izvest viņu no Masačūsetsas vai Amerikas Savienotajām Valstīm. ICE neatbildēja uz piektdienas e-pastu no "Associated Press" ar lūgumu sniegt komentārus par šī rīkojuma pārkāpšanu. Arī Babsonas koledža neatbildēja uz e-pastu ar lūgumu sniegt komentārus.
Lopesa Bejosa, kura dzīvo pie saviem vecvecākiem Hondurasā, laikrakstam "The Boston Globe" pastāstīja, ka viņa ar nepacietību gaidīja iespēju pastāstīt vecākiem un jaunākajām māsām par savu pirmo semestri, studējot uzņēmējdarbību.
"Tas bija mans sapnis," viņa teica. "Es zaudēju visu."
Tramps un viņa imigrācijas politika
ASV Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) sarakstā ar gandrīz pusotru miljonu ārvalstnieku, par kuriem pieņemts lēmums par deportāciju, ir 125 Latvijas valstspiederīgo, atsaucoties uz ASV mediju publicētu sarakstu, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Sarakstā kopumā ir 1 445 549 cilvēki. Dokuments liecina, ka ASV plāno izraidīt 125 Latvijas pilsoņus, 259 Lietuvas pilsoņus, 94 Igaunijas pilsoņus, 22 Somijas pilsoņus. Attiecībā uz šīm personām ir pieņemts galīgais lēmums par deportāciju, taču šie cilvēki vēl nav aizturēti.
Visvairāk sarakstā ir Hondurasas pilsoņu. ASV gatavojas deportēt 261 000 šīs valsts pilsoņu.
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš 20. janvārī atgriezās Baltajā namā, jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja stingrāku imigrācijas politiku. Pēc Trampa inaugurācijas ICE saņēma pilnvaras paātrināt deportāciju procesu.
ICE arī veic plašas kratīšanas visā valstī, aiztur migrantus bez dokumentiem. Pēdējo dienu laikā aizturēti skaits ir pieaudzis.