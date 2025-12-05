Virs Francijas kodolzemūdeņu atrašanās vietas manīti droni; Francijas spēkiem nākas atklāt uguni
foto: EPA/Scanpix
Pasaulē

Virs Francijas kodolzemūdeņu atrašanās vietas manīti droni; Francijas spēkiem nākas atklāt uguni

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Pieci droni ceturtdienas vakarā tika manīti lidināmies virs Francijas ballistisko raķešu zemūdeņu, aprīkotu ar kodolieročiem, bāzes Bretaņas reģionā Francijas rietumos.

Virs Francijas kodolzemūdeņu atrašanās vietas manī...

Šajā apgabalā ir aizliegts lidināties droniem. Apsardze atklāja uguni pa tiem. Nav zināms, vai kāds tika notriekts.

Saskaņā ar Francijas mediju ziņojumiem droni šajā reģionā tika pamanīti jau pagājušajā mēnesī, lai gan ne tieši virs bāzes, ziņo ukraiņu medijs Espreso.

Jau ziņots, ka šogad vairākkārt tiek manīti droni virs dažādu valstu militārām bāzēm, kā arī lidostām.

Tēmas

Francija

Citi šobrīd lasa