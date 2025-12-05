Pasaulē
Šodien 18:47
Virs Francijas kodolzemūdeņu atrašanās vietas manīti droni; Francijas spēkiem nākas atklāt uguni
Pieci droni ceturtdienas vakarā tika manīti lidināmies virs Francijas ballistisko raķešu zemūdeņu, aprīkotu ar kodolieročiem, bāzes Bretaņas reģionā Francijas rietumos.
Šajā apgabalā ir aizliegts lidināties droniem. Apsardze atklāja uguni pa tiem. Nav zināms, vai kāds tika notriekts.
Saskaņā ar Francijas mediju ziņojumiem droni šajā reģionā tika pamanīti jau pagājušajā mēnesī, lai gan ne tieši virs bāzes, ziņo ukraiņu medijs Espreso.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt tiek manīti droni virs dažādu valstu militārām bāzēm, kā arī lidostām.