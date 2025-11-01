Daudzi reisi novirzīti: droni atkal traucē Eiropas lidostas darbību
Berlīnes Brandenburgas lidostā piektdienas vakarā avioreisi tika apturēti uz gandrīz divām stundām, jo tuvumā tika redzēti neidentificēti droni, paziņoja lidostas preses sekretārs.
Pacelšanās no lidostas un nolaišanās tajā tika apturētas laikā starp. plkst. 20.08 (plkst. 21.08 pēc Latvijas laika) un plkst. 21.58 (plkst. 22.58 pēc Latvijas laika). Šajā laikā "vesela virkne reisu' tika novirzīti uz citām Vācijas pilsētām.
Tika arī mīkstināts nakts lidojumu aizliegums Berlīnē, lai mazinātu ietekmi uz lidojumu operācijām, piebilda lidostas preses sekretārs. "Mēs pieņemam, ka pašlaik draudi ir novērsti," viņš sacīja.
Vācijas līderi ir vairākkārt cēluši trauksmi par pieaugošiem dronu draudiem pēc tam, kad šogad bezpilota lidaparāti vairākas reizes tika redzēti pie lidostām un slepeniem militāriem objektiem.
Neidentificētu dronu dēļ reisi tika atcelti arī Dānijas, Norvēģijas un Polijas lidostās Rumānija un Igaunija ir norādījušas uz šādu dronu saistību ar Krieviju, kas to noliedz. Uz šādu saistību norādījusi arī Vācija, kas ir nozīmīga Ukrainas atbalstītāja karā pret Krieviju.
Pēdējos mēnešos bezpilota lidaparāti ir vairākkārt redzēti virs armijas bāzēm, rūpniecības objektiem un citām kritiskās infrastruktūras vietām Vācijā.
Oktobra sākumā virs Minhenes redzētu dronu dēļ divreiz tika slēgta šīs pilsētas lidosta, radot neērtības tūkstošiem pasažieru, kuru reisi tika atcelti vai mainīti.
Iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints ir aicinājis Vāciju "atrast jaunas atbildes uz šiem hibrīddraudiem", tai skaitā lielākas spējas konstatēt, novērtēt un potenciāli notriekt dronus.