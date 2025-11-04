Paralizēta Briseles un Šarleruā lidostu darbība. Iespējams, atkal vainīgi droni
Beļģijas galvaspilsētas Briseles galvenajā lidostā otrdien tika apturēti lidojumi iespējamu dronu dēļ, paziņoja lidostas preses pārstāvis.
"Iespējamu dronu dēļ nav ne izlidojošu, ne ielidojošu reisu," aģentūrai AFP pavēstīja Briseles lidostas preses pārstāvis. Jāpiebilst, ka NATO galvenā mītne atrodas tieši Briselē.
Piesardzības dēļ gaisa satiksme tika apturēta arī otrajā lielākajā lidostā Šarleruā, paziņoja tās operatori.
Pagājušajā piektdienā dronu dēļ gandrīz divas stundas tika apturēti reisi Berlīnes Brandenburgas lidostā, un Vācijas līderi ir vairākkārt cēluši trauksmi par pieaugošiem dronu draudiem pēc tam, kad šogad bezpilota lidaparāti vairākas reizes tika redzēti pie lidostām un slepeniem militāriem objektiem.
Neidentificētu dronu dēļ reisi tika atcelti arī Dānijas, Norvēģijas un Polijas lidostās Rumānija un Igaunija ir norādījušas uz šādu dronu saistību ar Krieviju, kas to noliedz. Uz šādu saistību norādījusi arī Vācija, kas ir nozīmīga Ukrainas atbalstītāja karā pret Krieviju.
Pēdējos mēnešos bezpilota lidaparāti ir vairākkārt redzēti virs armijas bāzēm, rūpniecības objektiem un citām kritiskās infrastruktūras vietām Vācijā. Oktobra sākumā virs Minhenes redzētu dronu dēļ divreiz tika slēgta šīs pilsētas lidosta, radot neērtības tūkstošiem pasažieru, kuru reisi tika atcelti vai mainīti.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints ir aicinājis Vāciju "atrast jaunas atbildes uz šiem hibrīddraudiem", tai skaitā lielākas spējas konstatēt, novērtēt un potenciāli notriekt dronus.