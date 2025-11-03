Brēmenē lidostas tuvumā un virs Beļģijas karabāzēm manīti droni
Brēmenes lidostā svētdienas vakarā uz gandrīz stundu tika apturēti reisi, jo tās tuvumā tika novērots neidentificēts bezpilota lidaparāts, informēja Vācijas ziemeļu pilsētas policijā. Savukārt Beļģijā virs Kleines-Brogeles karabāzes, kuru izmanto NATO spēki, svētdienas vakarā pamanīti četri droni.
Brēmenes lidostā
Neidentificētais drons lidostas tuvumā tika novērots ap plkst. 19.30 (plkst. 20.30 pēc Latvijas laika), un pagaidām nav skaidrs, kas to vadīja.
Vācijā pēdējo nedēļu laikā bijuši vairāki līdzīgi incidenti, kad gaisa satiksmi traucējuši bezpilota lidaparāti. Piektdien neidentificēta drona dēļ uz gandrīz divām stundām tika apturēta gaisa satiksme Berlīnes Brandenburgas lidostā.
Oktobra sākumā Minhenes lidostā dažu dienu laikā reisi tāda paša iemesla dēļ tika apturēti divas reizes. Vācijas varasiestādes ir vairākkārt brīdinājušas, ka bezpilota lidaparāti arvien vairāk apdraud drošību. Šogad tādi incidenti ir bijuši gan pie lidostām, gan militāriem un kritiskās infrastruktūras objektiem.
Berlīne, kas ir viena no aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām, ir pieļāvusi, ka daļu incidentu ir organizējusi Krievija, kas gan to noliedz.
Līdzīgi incidenti novēroti arī vairākās citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Norvēģijā un Beļģijā.
Beļģijā
Dronus pavadīja policijas helikopteri, taču tie pazuda ziemeļu virzienā uz Nīderlandes pusi.
Iepriekš Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens bija paziņojis par dronu novērošanu virs Kleines-Brogeles karabāzes naktī uz svētdienu. Neveiksmīgi tika izmantota signāla slāpēšana, norādīja ministrs.
Frankens platformā "X" raksta, ka policijas helikopters un automašīnas sāka drona vajāšanu, "taču pēc dažiem kilometriem ziemeļu virzienā to pazaudēja".
Ministrs informēja, ka droni bijuši lieli, lidojuši augstu un tiem bijis nepārprotams uzdevums izlūkot karabāzi. Sākta notikušā izmeklēšana.
Arī oktobrī Beļģijā vairākas reizes virs karabāzēm tika pamanīti droni.
Aizsardzības ministrs sestdien paziņoja, ka nākamnedēļ viņš tiksies ar policiju, lai izanalizētu draudus un īstenotu vajadzīgos pasākumus dronu atrašanai un to operatoru aizturēšanai.
"Belga", atsaucoties uz anonīmiem avotiem, ziņo, ka sestdien drons novērots arī virs Antverpenes lidostas.
Kleines-Brogeles karabāze tika izmantota NATO manevros oktobrī, kuros piedalījās aptuveni 2000 militārpersonu. Saskaņā ar neoficiālu informāciju, šī gaisa spēku bāze ir viena no vietām, kur Eiropā tiek glabāti ASV kodolieroči.